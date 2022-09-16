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iPhone 14才剛開賣就傳災情　蘋果證實iOS 16有Bug「影響新機啟用」

▲▼ iPhone14開賣（三創） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲iPhone 14今日正式開賣。（圖／記者黃克翔攝）

記者高兆麟／綜合報導

蘋果iPhone 14系列今日正式開賣，不過根據外媒報導，新的iPhone可能會在啟動期間發生一些問題，一開始在設定新iPhone期間使用Wi-Fi會無法啟動，目前蘋果也正在調查這個問題。

根據外媒MacRumors報導，蘋果表示iOS 16有一個已知的問題，可能會影響到使用Wi-Fi網路來啟用設備。

蘋果表示，用戶應該在初次啟用iOS時，在提示連到Wi-Fi網路時，選擇使用iTunes連接到Mac或PC，然後才返回到之前的畫面，使用Wi-Fi再次嘗試，直到啟動成功。

IT之家則表示，蘋果目前沒有官方修復做法，只是這個錯誤發生在一個極度尷尬的時間，因為今天剛好是蘋果用戶拿到新手機的日子。

蘋果也已經為iPhone 14系列，推出iOS 16.0.1更新，修復設定期間的啟動和搬移問題。如果在啟用iPhone 14時遇到問題，可能需要使用Mac或PC升級到iOS 16.0.1，來修正這個錯誤，並需要重新啟動新iPhone。

另外，蘋果也提醒用戶，若沒有更新到iOS 16.0.1，可能會導致新的iPhone 14和 iPhone 14 Pro用戶無法啟用iMessage和FaceTime。

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