iPhone簡訊「多按1符號」　帳單多噴200元！一票人驚：現在才知道

▲若有一方不是iPhone，按下簡訊案「訊息效果」就要收費。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「只有我不知道嗎？」一名果粉妹哀號，時常會在簡訊視框上長壓一下，按下「驚嘆號」當作記號，以便之後快速找到該封簡訊，怎料最近電信費多了200多元，一查才發現就是按該符號所產生的額外費用。原PO恍然大悟直呼，以為這是手機的內建功能，事實上若對方沒有iMessage，這1舉動確實就是要收費。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，以往電信費約500多元，怎料最新一期突增200多元，於是原PO查詢帳單紀錄，發現是她多按「iPhone的訊息效果」而導致，「這個功能也會收錢...一個記號1元。

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原PO哀號解釋，只要長壓手機簡訊，就會跳出愛心、讚、哈哈、驚嘆號與問號的符號，「我是拿來做記號」，當作內建功能在使用，殊不知這1舉動竟然會額外收費，「是只有我不知道嗎？」

▲原PO按驚嘆號做記號，結果帳單突增200多元。（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，不少網友也一臉驚訝回應，「第一次知道耶」、「感謝樓主...真的長知識了」、「還好我簡訊都沒在回的」、「還好我不知道這個功能，感謝長知識」。其中有苦主也表示，「我之前也按過，以為是像以前PHS時代時簡訊標記，帳單收到後再也不敢按了」、「我每個月都會使用好幾次耶，也是用來記錄的，但是我目前為止還沒有被電信業者收費過」。

對此，內行果粉解釋，「訊息藍底不用錢，綠底要收費」、「不就傳訊費，傳一個字出去也要錢啊」、「按那個等於妳又傳一個訊回覆對方阿」、「那個算是快速回應吧，妳看到的，就是妳傳了個驚嘆號給對方」、「類似FB、LINE對話的點讚表情符號，代表妳發訊息回復，沒事不要標記」、「合理啊，因為妳按完圖案對方也可以看到（等於有回傳訊息），所以如果妳不是用在iMessage的情況下，會被收費用的」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆怨公社）

