iPhone 14 Pro「粗眉毛比瀏海醜」　釣出果粉曝蘋果套路：只能習慣

▲動態島新功能讓果迷驚豔。（圖／記者陳俐穎攝）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 14系列3款手機今天開賣，除了動態島、A16晶片外，相機鏡頭也升級到4800萬畫素，讓不少果粉感到非常驚豔，不過，仍有部分網友不買單，一名網友看完開箱影片後指出，動態島很新奇，不過平時看起來就像是蠟筆小新的粗眉毛，感覺比原本的瀏海還要顯眼，認為瀏海比較好看。

原PO在PTT發文，「粗眉毛真的有比瀏海好嗎？」看到網路上的開箱影片後，雖然覺得動態島很新奇，不過平時沒有用的時候，看起來就像是蠟筆小新的粗眉毛，「感覺比瀏海還要顯眼」，對於果粉大讚的新設計抱持不一樣的看法，「大家覺得iPhone 14 Pro的粗眉毛，有比以前的瀏海好嗎？我個人是覺得好像沒有啦」。

貼文一出，有網友跟原PO一樣的想法，「也是需要習慣一下，看影片多一個空白」、「膠囊滿破壞觀影體驗的，反而瀏海沒那麼嚴重」、「通知會在動態島下方真的很白癡」、「膠囊太大很礙眼，瀏海反而還好，比較有一體性」。





▲ 原PO喜歡原本瀏海設計。（示意圖／記者吳珍儀攝）

不過也有網友喜歡新的設計，「我覺得瀏海比較像門齒掉一排啦」、「反正都要黑一塊，何不讓他有功能」、「感覺UI設計有新鮮感，就會加分」、「只要讓別人知道你換最新款的就夠了」、「膠囊好點，可以想像成被膠囊擋住，因為側邊還留有一點螢幕顯示所以可以腦補缺的那塊，但瀏海是整個都被擋住了，看起來就是直接缺一塊的感覺」。

其中，有果粉預測蘋果未來出新款手機的趨勢，藥丸型螢幕設計只會越來越小，但不會取消，「套路就是明年Pro的膠囊會變小啦」、「可預期膠囊會用很久很久，蘋果看起來也不打算在全螢幕下，把膠囊區直接變黑條，就只能自己習慣囉」、「看來i15的賣點就是，通知可以跟動態島合併了」。

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