梅花龜速！主要雨帶曝　1圖看各縣市暴風圈侵襲率

▲梅花緩慢北上中。（圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

梅花龜速！中央氣象局鄭明典在臉書表示，梅花颱風的主要雨帶在海面上，很接近台灣，但是還保持著一個小距離，外圍雲帶影響，雨區範圍不小，部分地區雨勢也相當明顯，雨中活動請小心！根據氣象局最新資料，預估7級風暴風圈侵襲機率已降低到25%。

大豪雨特報：新北市

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豪雨特報：桃園市、宜蘭縣、新竹縣

大雨特報：基隆市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣

根據氣象局資料，7級風暴風圈侵襲率為基隆市25%、宜蘭縣20%、台北市18%、新北市16%、桃園市11%、其他縣市則低於9%。

▼各地暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▼暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



天氣風險公司總經理彭啟明則在臉書指出，梅花颱風在缺乏顯著導引氣流下，移動速度真的很慢，目前仍距離花蓮約250公里，今天、周二北部山區要注意持續降雨，這兩天新北市烏來山區已經累積超過300毫米，其他地方也都有間歇陣雨，周二下半天逐漸緩和，周三將轉晴。

氣象局發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，新竹縣及桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

▲▼梅花水氣持續影響台灣。（圖／氣象局）



氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天到周三清晨受到梅花颱風或外圍環流影響，北部、宜蘭和花蓮有陣雨，降雨較全面，北部、東北部和中部山區可能有大雨或豪雨，甚至快接近大豪雨等級，其他地區也有些零星降雨。

陳伊秀分析，現在是梅花颱風強度最強時，今天和周二最靠近台灣，可能隨著颱風移動速度有比較快，或通過北部海面時有稍稍減弱，暴風半徑可能縮小到120公里，或許降雨趨緩時間會落在周二深夜。

▲▼梅花最新動態。 （圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

