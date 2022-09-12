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除了梅花！可能還有雙颱生成　模擬路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，近期除了梅花颱風，本周可能再有1至2個颱風生成，命名分別會是「莫柏」以及「南瑪都」，不過依目前的預測資料來看，都離台灣相當遠，不會有明顯影響。而最新歐洲系集模式模擬三個熱帶系統路徑也出爐。

歐宗學指出，梅花颱風雖然路徑跟軒嵐諾相當類似，但環流小許多，7級暴風圈約150公里，暴風圈離台灣陸地仍有一段距離，看似威脅不大，不過，仍不可掉以輕心。

歐宗學說，今天（12日）、周二梅花外圍環流仍會為台灣帶來不小影響，各地沿海空曠地區及山區稜線上都容易有強陣風出現，北部、東北部會頻繁有降雨發生，山區部分雨勢不小，而且由於颱風移動速度不快，長時間持續降雨下，累積雨量也相當多，提醒在周二晚上颱風遠離以前，都儘量避免前往山區。

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▼三個熱帶系統發展中。（圖／翻攝JTWC）

（圖／翻攝JTWC）

歐宗學表示，中南部也會有局部短暫陣雨影響，但範圍、雨量以及頻率相對北部來說會比較低一些，但中部山區也是要留意可能會有局部比較多的累積雨量；花東則是處在颱風背風側的位置，風雨都不太明顯，在高山地區才會比較容易有短暫陣雨發生。

歐宗學指出，從目前颱風預測路徑來看，梅花颱風在周二晚上就會遠離台灣，影響趨緩，相關警特報也可能會陸續解除；後續周三、周四天氣則受偏西至西南風影響，但水氣不多，各地區天氣都會比這兩天好轉許多，北部仍偶有零星短暫陣雨，其他地區則是午後在內陸山區有局部短暫陣雨機會，降雨範圍及雨量都會比這兩天減少許多。

歐宗學說，而近期除了梅花颱風以外，在西北太平洋面上仍有熱帶擾動發展中，本周可能再有1至2個颱風生成，命名分別會是莫柏以及南瑪都；不過，依目前的預測資料來看，都離台灣相當遠，不會有明顯影響，當然後續發展動態如何，都還需要持續追蹤觀察。

▼梅花颱風和日本東南方海面的熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，今天有成颱的機率，距離台灣約4000公里，對台灣沒有影響，其未來都在海面上活動。

至於梅花颱風和熱帶低壓之間的熱帶擾動，陳伊秀說，這離台灣也相當遠，初估有1800公里，模式有成颱機率，周二、周三強度有可能發展起來，歐洲模式預估強度不是太強，美軍模式則有稍微比較強一些，但歐美模式都預估其周五、周六來到琉球群島，之後往北影響日韓。

▲▼中颱梅花。（圖／氣象局）

▲▼梅花最新動態。 （圖／氣象局）

（圖／氣象局）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲最新歐洲系集模式模擬三個熱帶系統路徑。（圖／翻攝彭啟明臉書）

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