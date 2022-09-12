梅花颱風「強風區」籠罩台灣東北部　緩步北上！沖繩恐吹垮房

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梅花颱風緩步北上！台灣東北部「強風區」罩頂　沖繩恐吹垮房

記者張寧倢／編譯

日本氣象廳指出，今年第12號颱風「梅花」強度為強颱，目前已開始侵襲沖繩縣，今（12）日上午9時距離石垣島僅剩40公里，但颱風移動速度緩慢，可能造成長時間的影響，宮古島恐出現吹垮房屋的強風暴雨。而日本氣象廳發布的預測路徑圖可見，梅花颱風的「強風區」現已籠罩台灣東北部。

根據日本氣象廳公布資訊，強颱「梅花」今日上午9時在石垣島以南40公里的海面上，以緩慢的速度向北方移動，中心氣壓為955百帕，中心附近最大風速為每秒40公尺，最大瞬間風速則為每秒60公尺，強度到達強颱等級。

值得注意的是，由於台灣和石垣島僅相隔僅270公里遠，梅花颱風中心外圍的「強風區」（路徑圖中黃圈部分）目前已經籠罩了台灣本島東北部。據日本氣象廳定義，強風區的風速至少達到每秒15公尺以上，而暴風區（紅圈部分）風速則至少每秒25公尺，目前包含石垣島在內的八重山群島與宮古島西南部都位於暴風區內。

日本氣象廳指出，颱風移動速度緩慢，估計未來將維持強度，持續北上，並造成長時間的持續影響，須嚴密警戒狂風、強浪。先島諸島估計將出現時雨量70mm以上的暴雨，而12日、13日平均浪高預計達10公尺；宮古島部分地區將颳起足以吹垮房屋的強風；八重山群島海岸河口等低漥地區須嚴防淹水。

▲▼日本氣象廳發布的「梅花」強颱路徑圖可見，台灣東北部地區已經籠罩在「強風區」（黃圈部分）之中。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日本氣象廳發布的「梅花」強颱路徑圖可見，台灣東北部地區已經籠罩在「強風區」（黃圈部分）之中。（圖／翻攝自日本氣象廳）

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