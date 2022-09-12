中颱「梅花」今最近！北部等2區雨最猛　陸警機率減、放晴時間曝

▲中颱梅花暴風圈逐漸進入台灣東部海面。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「梅花」暴風圈逐漸進入台灣近海，中央氣象局表示，梅花今日離台灣最接近，今明兩日將為北部、東北部帶來相當可觀的雨量，另外因梅花持續往北北西移動，陸警機率降低，預計強度也不會繼續增強，週三北上後將逐漸減弱。

氣象局預報員劉宇其表示，梅花颱風目前位於台北東南東方300公里海面上，暴風圈逐漸進入東北部、東南部、北部海面，未來將持續以緩慢速度北上，明日來到台北東北東方近海，外圍環流持續影響天氣，明晚加速往中國華中前進，並遠離台灣。

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昨日到今日最大累積雨量集中在北部、東北部，新北烏來出現360毫米的累積雨量，桃園也有200毫米以上，北部除山區外，連平地也有60毫米累積雨量，同時伴隨短延時強降雨。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

雖然颱風主要雲系位於外海，但受到一波波外圍環流影響，北部、東北部降雨仍較為明顯，中南部今日有間歇性降雨，氣象局持續發布豪雨特報，新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，新竹縣及桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及臺中、南投山區有局部大雨發生的機率

因颱風移動速度慢，導致今明兩天北部、東北部雨勢明顯，尤其北部山區降雨最為顯著，今晚到明晨降雨持續，北部、東北部雨量都偏多，需特別注意。

▲中颱梅花今明兩日對台灣影響最劇烈。（圖／氣象局）

風力影響部分，西半部、宜蘭都有6到7級陣風，局部地區會有8級陣風，東北角、南部沿海也有9級強陣風。西半部沿海、宜蘭、澎湖、馬祖等空曠地區都將有8到9級強陣風。

海面長浪部分，基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島浪高都很大，台灣海峽也會有2到3米浪高。