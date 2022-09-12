快訊／雙颱共舞！第13號颱風「莫柏」生成　今明兩日北東防雨彈

記者李宜秦／台北報導

根據日本氣象廳資料顯示，位於台灣東邊海面上的熱帶性低氣壓增強為今年第十三號颱風「莫柏」，中央氣象局表示，莫柏將往東北轉北方，距離台灣相當遠，對台灣天氣沒有影響。另外受到中度颱風「梅花」影響，今明兩日北部、東北部將有明顯雨勢。

氣象局表示，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，於今(12)日08時發展為輕度颱風，編號第13號(國際命名: MERBOK，中文譯名: 莫柏)，預測朝東北移動，對臺灣無直接影響。

氣象局發布豪雨特報，今(12)日新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，新竹縣及桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及臺中、南投山區有局部大雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員劉宇其表示，梅花颱風今日離台灣最近，將為北部、東北部帶來明顯雨勢，目前梅花暴風圈正逐漸進入東部海面，今日連中南部都會有間歇性雨勢，不過由於路徑影響，氣象局針對梅花發布陸上警報的機率已降低，但仍須留意其對天氣的影響。

▲目前海面上有兩個颱風，包括颱風梅花（左）、莫柏（右）。（圖／日本氣象廳）

▲第十三號颱風「莫柏」生成，對台灣沒有影響。（圖／氣象局）

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！