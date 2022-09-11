爺爺是校長、姑姑是園長　3歲男童「拒上自家幼兒園」崩潰狂哭

▲大陸安徽一名3歲男童被媽媽安排在自己家族的幼稚園小班，每天一進到幼兒園教室就開始哭。（圖／翻攝好看視頻）

圖文／CTWANT

大陸安徽一名3歲男童被媽媽安排在自己家族的幼稚園小班，每天一進到幼兒園教室就開始哭，而幼兒園的校長是他爺爺，園長是他姑姑，副園長是他媽媽，食堂做飯的廚師是他奶奶，網友看到後紛紛笑稱「原來上幼稚園都是會哭的，不管是在哪裡上？自己家的也不例外」。

綜合陸媒報導，安徽阜陽一名3歲男童被媽媽安排在自己家族的幼稚園小班裡，但每天一進教室就開始哭，媽媽莫女士表示，他們家是家族幼稚園，校長是他爺爺，園長是他姑姑，副園長是他媽媽，食堂做飯的廚師是他奶奶。

莫女士也透露，孩子從小就在幼稚園長大，如今已經3歲，因此把他放進小班哩，和同學一起相處，沒想到每天一進教室就開始哭，因此他決定拍這個影片，向所有家長表示「事實證明，自己家的孩子上自己家的幼稚園也是會哭的」。

影片曝光後，網友紛紛留言「家長們可以放心了，這說明這家幼稚園的飯菜是沒有問題的，畢竟自己孩子也要吃」、「上學不是上學，放學不是放學，只是從他家一個房間到另外一個房間而已，能不哭嗎」、「笑死，院內院外全都逃不過」、「自己家開的幼稚園也不願意上啊」、「這一家人可真厲害」。

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