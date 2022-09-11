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女被分手…心碎滑交友軟體「巧遇失戀男」酒吧見面　前任心態秒崩

妹子被分手心碎…滑交友軟體「巧遇失戀男」約酒吧見面　前任心態秒崩

▲女網友被分手心碎，滑交友軟體遇到一位也是剛失戀的男生。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友透露，男友約1週前提出分手，自己非常難過，決定玩交友軟體幫助療傷，結果剛好配對到一位也是剛失戀的男生，2人便相約在酒吧見面，全程只有聊天、喝酒，就像普通朋友般的相處，不料前男友得知後，竟透過IG傳訊罵她，還腦補一堆劇情，甚至口出惡言，讓她超傻眼。

原PO日前在網路論壇Dcard發文，「因為剛分手一個禮拜 ，所以玩交友軟體讓自己快點走出來，結果配對到一個也剛分手的男生，我們就約出來酒吧聊天喝喝酒，就真的很朋友的那種相處。結果我剛剛前男友就用ig來私訊我，我不懂我做錯了什麼，為什麼分手後還要這樣說我跟管我，還自己亂腦補一堆劇情」。

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女網友吳表示，「分手還是他提的，他一直有吵架就會貶低我的習慣，看來一點都沒改。最後還想好聚好散，所以我還是傳了一些話給他，結果得到的回覆讓我第一次覺得一個人沒救了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「前男友有病吧，你都跟他分手了，他憑什麼管你跟男生喝酒」、「直接封鎖了啊，自己提分手還在那邊，管那麼多，他以為他是誰」、「雖然罵的是妳，但其實他真正覺得可悲的是他自己，不然就不用特別傳給妳了，自己放心中同情就好。這個舉動的目的是希望妳看到訊息能回他點什麼，讓他可悲的自尊心稍微被滿足了以後，顯得不那麼可悲一點」。

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