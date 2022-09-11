馬桶蓋放洗碗機！網紅自傲「駭客級」打掃技巧　眾人譙爆

▲美國網紅將馬桶蓋放進洗碗機清洗，被網友噓爆。（圖／翻攝自TikTok＠janelleandkate）



圖文／CTWANT

現今不少網紅靠著分享各種創意「生活智慧」獲得許多粉絲，但在展現創意的同時若不小心拿捏尺度，恐怕陰溝裡翻船。美國明尼蘇達州2名女網紅日前就因為分享影片，顯示他們將馬桶蓋拆下來後，連同自己的眼鏡、餐盤一起放進洗碗機裡清洗，縱然該方法確實方便，但卻引來大批網友直批噁心。

根據《每日郵報》報導，來自明尼蘇達州的網紅珍尼爾（Janelle Flom）、凱特（Kate Heintzelman）近日在IG和TikTok發布影片，只見將廁所裡的馬桶蓋拆下後，連同眼鏡和餐盤一同放進洗碗機；影片標題簡單寫道「清潔駭客」。

▲明尼蘇達州的網紅珍尼爾與凱特。（圖／翻攝自IG＠janelleandkate）



雖然不能肯定2人的影片是否僅是玩笑，但影片曝光後，確實引起許多網友不適，影片曝光至今已經吸引超過1.5萬則留言，幾乎一面倒批評這個方法太噁心「這只是招人討厭」、「可惜了，用手洗明明就不會花太多時間」、「沒有一個頭腦正常的人會這樣做」。

延伸閱讀

▸ 「主播界洪曉蕾」離婚後首發文 感謝前夫「願意面對彼此不適合的事實」

▸ 鄰居常送零食給父母 他驚見「全都過期」傻眼：不覺得噁心嗎？

▸ 疑中秋放煙火釀火災 高雄2車停路邊被燒掉