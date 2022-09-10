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「1歲就嫁人」婆家逼圓房…不然賠100萬　她隱忍20年不忍了

「1歲就嫁人」婆家強逼圓房…不然就賠100萬　她隱忍20年不忍了

▲法院審理結果出爐。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

印度焦特布爾（Jodhpur）一名21歲女子在1歲時就被迫嫁給同村莊的一名男孩，而在幾年前開始，婆家開始施加壓力，要她儘速完成圓房儀式；她拒絕後，竟被婆家威脅要給100萬盧比（約新台幣38.7萬）當作違約金，因此告上法院。法院審理後認為，此婚姻無效。

根據《印度斯坦時報》報導，印度一名21歲女子在1歲時就被迫嫁人，到了15、16歲，婆家積極要他們完成圓房儀式，成為正式夫妻；由於男方是文盲，加上女子想要成為一名輔助護士助產士，因此拒絕完成儀式，沒想到竟被婆家要求賠償100萬盧比（約新台幣38.7萬），無奈之下找到非政府組織幫忙。

法官Pradeep Kumar Modi審理後宣布，該婚姻無效。他直言，一個世紀以來，童婚的惡習一直沒有根除，現在，每個人都應該共同承諾根除童婚。

判決結果出爐後，女子欣喜若狂。她表示，如此一來，離夢想又更進一步，將全力專注成為一名優秀的輔助護士助產士，「今天是我的生日，我今年21歲，這項宣判，是送給我和我家人最棒的生日禮物。」

After facing 20 years of struggle in the fetters of #childmarriage which was tied at the age of just one year, Rekha got the gift of annulment of child marriage on her birthday on Thursday.

The New Indian Express 發佈於 2022年9月8日 星期四

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