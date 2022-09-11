蔣萬安「蚊子叮牛角」？　陳時中反酸柯文哲：就要下任把事做好

▲陳時中今天上午赴北投參香。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲用「蚊子叮牛角」形容國民黨台北市長候選人蔣萬安在立法院的問政表現，大酸「蔣萬安釘陳時中釘不動」。對此，陳時中11日上午反批，柯文哲即將卸任，把最後幾個月的事情做好才是盡責，近期外界質疑城市博覽會，他應該有適當回應。

陳時中今天上午赴北投慈生宮參香，他受訪時表示，北投有非常豐富的文化，他是來享受文化之旅、宮廟之旅，並沒有所謂「回防（票倉）」之說，因為他本來就跟北投的鄉親非常緊密。

媒體關注，柯文哲批評陳時中不懂市政，還說蔣萬安在立院問政是「蚊子叮牛角」？陳時中反酸，柯文哲就要下任，把他最後幾個月的事情做好，就能夠表示他有盡責，近來大家對於城市博覽會多有所質疑，柯也應該有適當回應。

此外，有媒體問及，近期傳出衛福部公告限縮公費清冠一號，引發中醫界怒火，曾任衛福部長的陳時中日前夜會衛福部次長王必勝，要求王修正，因此衛福部才趕緊調整政策。

對此，陳時中今天並未否認與王會面僅說，清冠一號是國人之光，幫助很多確診病人，所以他任內再三支持，希望讓更多人可以用好東西，「衛福部現在當然有很多的考慮，相信以部的考慮，還是會以人民的健康為最重要的考慮，我相信我也不用跟衛福部講，我知道我們同仁思考的方向一定是以國民健康為第一優先」；媒體追問是否有見王必勝？陳說，「王必勝我當然是會有見過」，這些相關問題（指所有防疫事務）也會有所討論。