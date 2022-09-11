民進黨桃園市有機會神逆轉？　沈富雄曝關鍵：現在就有這種跡象

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬專訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨桃園市長選戰經歷論文門、分裂，年底能不能順利守住綠地引發各界關注。民進黨前立委沈富雄分析，目前選情的關鍵是國民黨的張善政，如果選得不好，民進黨的鄭運鵬就會爬上來，而且現在已經有點這樣的跡象。

民進黨原桃園市長一役派出時任新竹市長林智堅，卻被爆出論文抄襲爭議，碩士學位被收回，最終退出選戰，改由鄭運鵬上場，卻讓同黨積極爭取參選的前立委鄭寶清不滿，自行宣布投入大選，日前已遭民進黨開除黨籍。

沈富雄分析，張善政的「善」字害了他，「善」到這種程度，這種選法連花拳繡腿都不是，如果選得不好，鄭運鵬會追上來。

張善政近日爭議纏身，先是遭爆向農委申請的5736萬元研究經費報告涉及抄襲，更被質疑擔任宏碁獨立董事，薪資級距位在500至1000萬元之間。針對抄襲質疑，張善政提出3點澄清，包括研究案目的是整理各國資料絕非抄襲、報告對台灣農業有貢獻農委會也肯定、有心人士切勿為了選舉抹黑本土企業，並提告自清；至於獨董一事，張善政受訪時表示，宏碁獨董薪資資訊都是公開透明的，沒什麼好說明，他也強調「獨董與選舉是兩回事，不必扯在一起」。