恩恩爸「全家不敢在新北過夜」　林佳龍諾當選重啟調查追究責任

▲恩恩爸。（圖／翻攝自視訊畫面）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍10日晚間接受電視訪問時，談及「恩恩事件」，再次承諾未來如果當選新北市長，會協助重啟恩恩事件的行政調查，追究涉及的政務官責任；而同時也在場的恩恩爸則說，最近心情比較平靜，但看到新北市府對國賠的回應，覺得很無恥，更透露全家不敢在新北過夜了。

林佳龍10日晚間接受電視節目專訪時，恩恩爸也一同參與錄影。恩恩爸受訪時說，最近心情比較平靜了，但看到新北市府對於國賠議題的回應，讓他覺得侯市府很無恥，回覆沒有重點，根本就是打官腔。

恩恩爸說，他想要知道，國賠審議委員會評議的內容是什麼，侯友宜市府開出什麼樣的條件，給那些外聘的國賠委員去談？他進一步指出，市府發布的新聞稿比公文還要早，公文根本還沒完成，新聞稿就可以先發出來。

恩恩爸透露，全家現在不敢在新北市過夜，擔心新北市的緊急醫療救護會再發生類似81分鐘的等待問題。對此，林佳龍則重申，他未來如果當選新北市長，會比照在台中市府的經驗，建立以新北市為主體的緊急醫療網。

林佳龍表示，這樣可以透過數位治理的方式，整合科技防疫網，因應未來的緊急醫療與處理大量傷患的問題，好比八仙塵爆這樣重大災害時，可以在資訊平台上迅速處理。

對於恩恩事件，林佳龍也承諾，未來當選新北市長，會協助重啟恩恩事件的行政調查，追究涉及的政務官、事務官責任。

針對新北市府國賠審議結果公布不久，監察院就啟動調查，新北市國民黨團副書記長江怡臻則表示，監察院如此明顯操作，加上選情低迷的新北市長參選人林佳龍，在在證明就是要弄倒侯友宜。

江怡臻指出，恩恩事件都還在調查，監察院就傳出已經定調「糾正」，並打算在選舉前提出。她認為，這對比過去監察院查案的效率，令人懷疑為何恩恩案中監委效率如此高得驚人。