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蔣萬安酸「做得好不會被監察院糾正」　陳時中反嗆失職：沒看內容

▲▼陳時中今天上午赴北投慈生宮參香。（圖／記者呂晏慈攝）

▲陳時中今天上午赴北投慈生宮參香。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰逐漸白熱化，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人陳時中連日針對長照政策隔空交火，蔣10日批陳2020年被監察院糾正；對此，陳時中11日上午受訪重新說明監院糾正內容回擊，「我想蔣委員應該要了解，不是看了一個報告，內容都沒有看，這樣在當立法委員就有一點失職」。

蔣萬安、陳時中近日針對長照政策隔空展開激辯，蔣先點名陳該為長照悲歌負責，陳回應衛福部長任內政績受到民眾肯定，不是耍嘴皮就可以，但蔣昨天再度酸說，如果陳時中長照真的做得這麼好，2020年就不會被監察院糾正。

陳時中今天上午赴北投慈生宮參香時接受媒體聯訪，被問及蔣萬安的質疑是否是批錯對象，應該批評的對象是北市府？陳說，蔣萬安應該把他的邏輯弄清楚，當時監察院糾正的內容是，長照的失能分級與身心障礙的重大傷病分級不同，有傷病者不見得會失能，學界對兩方見解也多有所討論，而衛福部希望把兩者的聯集做好，讓更多的人受到照顧。

陳時中表示，監察院糾正的內容不是「沒有照顧好」，而是指出以前有些做傷病分類的，為什麼沒有納入長照的失能等級之內，「我想蔣委員應該要了解，不是看了一個報告，內容都沒有看，這樣在當立法委員就有一點失職」，畢竟他還是要質詢將來的衛福部該怎麼樣來做。

陳時中還說，台北長照涵蓋率、復健率在六都中稍微落後，自己在中央推動滿意度達93%，減輕人民負擔有感比例達到97％，但台北因為地很貴、建置長照機構有相當困難，這點會體諒，而他對於長照需求相當了解，未來上任會跟大家一起來解決這個問題。

▲▼陳時中今天上午赴北投慈生宮參香。（圖／記者呂晏慈攝）

▲▼陳時中今天上午赴北投慈生宮參香。（圖／記者呂晏慈攝）

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