　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

911恐攻讓英國女王「打破600年王室傳統」　現場演奏曲逼哭眾人

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國女王9月8日逝世，將於9月19日舉行國葬。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國2001年9月11日發生九一一襲擊事件，迄今已21年。當年，英國女王9月12日提出一項打破600年王室傳統的要求，也就是在白金漢宮13日進行衛兵交接的儀式時，演奏美國國歌《星條旗之歌》（The Star-Spangled Banner），讓現場不少人落淚。

We Are The Mighty報導，英國以往數世紀以來，在白金漢宮及所有其他城堡宮殿的衛兵交接（Changing of the Guard）環節中，均演奏英國傳統歌曲與該時期流行音樂曲目，只有進行國是訪問時會演奏其他國家的國歌。不過在九一一事件發生後，女王打破傳統，要求把演奏曲目換成美國國歌。

9月13日這天，白金漢宮當時約有5000人聚集，當中有不少民眾是美國人，而當日備受矚目的衛兵交接儀式，由英國陸軍持續在役歷史最長的步兵部隊「冷溪衛隊」（Coldstream Guards）執行，並由該單位的樂隊演奏《星條旗之歌》。

當時的美國駐英國大使法里什（William Farish）就站在安德魯王子旁邊，現場許多人含著眼淚揮舞美國國旗。當曲目演奏結束時，現場響起熱烈掌聲，接著進行2分鐘默哀儀式。隨後，樂隊演奏多首美國音樂曲目，包括美國電影配樂大師約翰·威廉斯（John Williams）作品、電影《搶救雷恩大兵》片尾曲「Hymn To The Fallen」。

9月14日，倫敦聖保羅大教堂（St. Paul’s Cathedral）也應女王的要求，舉行九一一遇難者追悼會。到場人數超過2600人，包括女王、前首相柴契爾（Margaret Thatcher）等。

報導指出，在美國發生九一一事件之後，英國人民對反恐戰爭展現力挺態度。時至今日，英國軍隊仍堅定與美國並肩作戰，打擊可能傷害英國或其盟友者。

►哈利悼念場合意外洩恩愛　對梅根「1浪漫舉動」讓粉絲直呼：被迷倒
 ►查爾斯國王宣誓繼位！威廉、卡蜜拉全程陪伴　聲明再提愛妻
 ►女王駕崩「逾470萬張紙鈔、290億枚硬幣」全換掉　汰換機制曝光

►英女王駕崩前2天有徵兆！右手驚見大片黑斑　醫：早已病入膏肓
 ►1億人看她加冕！回顧英國女王「10個重要時刻」　這年遇最大困境
 ►英國女王96歲傳奇一生　君主形象深植民心！少女青澀模樣曝光

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
廖老大面試女員工「問1事」已違法　律師：最高罰150萬
快訊／大咖男演員吸毒被逮　韓媒公布本人照片
新北淫房東「闖紅燈」！　硬上小24歲女房客
「IG辣模」爸爸要選縣長！　她助選當小幫手
36歲陸歌手癌逝！　手術切掉左臉「又長腫塊潰爛」
快訊／國3隧道4車連撞！疑2輛賓士競速釀禍　回堵紫爆
不只動態島！發表會沒提到　iPhone 14 Pro還有2功

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梅花增強為「非常強烈颱風」！日部分航班取消　浪高恐達10公尺

俄軍坦克狂逃「士兵沿路墜地」被丟包　狼狽空拍畫面曝光

悼念英女王　澳洲宣布22日為「全國哀悼日」放假一天

油罐車飛出大殺器！油缸鬆脫直接撞上遊覽車　火燒車剩骨架20死

再等63年才能拆！女王親筆寫下「這封信」　神秘內容只有她知

女王移靈路線曝光！行經愛丁堡抵達倫敦　與菲利普親王相伴長眠

911恐攻讓英國女王「打破600年王室傳統」　現場演奏曲逼哭眾人

英女王駕崩！4歲曾孫路易王子「暖回1句話」　凱特感動淚崩

女王最頭痛的孩子！遭爆性侵未成年少女　專家：葬禮後他將「神隱」

「尿尿超過20秒」是警訊！專家揭2大問題　蹲著上廁所也NG

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

網紅懷孕5月「胎兒罹2罕病」！　「媽媽替你賭下去」：感謝奇蹟

梅花增強為「非常強烈颱風」！日部分航班取消　浪高恐達10公尺

俄軍坦克狂逃「士兵沿路墜地」被丟包　狼狽空拍畫面曝光

悼念英女王　澳洲宣布22日為「全國哀悼日」放假一天

油罐車飛出大殺器！油缸鬆脫直接撞上遊覽車　火燒車剩骨架20死

再等63年才能拆！女王親筆寫下「這封信」　神秘內容只有她知

女王移靈路線曝光！行經愛丁堡抵達倫敦　與菲利普親王相伴長眠

911恐攻讓英國女王「打破600年王室傳統」　現場演奏曲逼哭眾人

英女王駕崩！4歲曾孫路易王子「暖回1句話」　凱特感動淚崩

女王最頭痛的孩子！遭爆性侵未成年少女　專家：葬禮後他將「神隱」

「尿尿超過20秒」是警訊！專家揭2大問題　蹲著上廁所也NG

衛冕夢碎！美男籃止步美洲盃4強　昔勇士連霸成員場均僅3分

梅花增強為「非常強烈颱風」！日部分航班取消　浪高恐達10公尺

不是開學了嗎！孩子熱吻猛抱柴柴眼神死　媽道歉：他們居家隔離

巨鱷當後保桿！3.4公尺比車寬　「佛州獨有」超狂綑綁畫面嚇呆網

醫生說要觀察呼吸起伏　媽照做卻捕捉「超響屁聲」…嚇到飆罵按停

韓妞洗版超夯「Wendy剪」　搭配空氣瀏海美出一個新高度

被老公直呼全名！粿粿當場發飆「范姜彥豐秒道歉」

直播自爆！廖老大面試女員工「問1事」已違法　律師：最高罰150萬

苗栗「巧遇」鍾東錦、謝福弘　柯P：不會用熱臉去貼人屁股

賓士美魔女開車左右晃…臉潮紅跑給警察追　一下車全身酒氣慘了

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

國際熱門新聞

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

哈利悼念場合對梅根「1舉動」洩恩愛

英女王奪黛妃頭銜惹民怨　威廉1句話超霸氣

和解？哈利、梅根同框威廉、凱特

普丁突遭狗狗狂吠　女王妙回1句話

「1歲就嫁」婆家逼圓房　她忍20年不忍了

尿尿超過20秒是警訊　蹲著上廁所也NG

黛妃後第一人　凱特王妃讚新頭銜：欣賞這個歷史

快訊／白金漢宮證實女王國葬日期

他讓女王最頭痛！專家：葬禮後將「神隱」

快訊／巴布亞紐幾內亞爆發規模7.7強震！

富商買春求虐被玩死　賣淫女不救遭重判6年

更多熱門

相關新聞

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，新任國王查爾斯三世正式繼任，英國王室也宣布將於9月19日在西敏寺替伊麗莎白二世舉行國葬儀式。有英國媒體則報導，當凱特王妃向3個孩子傳達女王逝世的消息時，4歲的路易王子暖心地安慰母親道，「至少曾祖母現在和曾祖父在一起了。」而路易王子的一席話也引發網友感動。

哈利悼念場合對梅根「1舉動」洩恩愛

哈利悼念場合對梅根「1舉動」洩恩愛

網紅自傲「馬桶蓋放洗碗機」眾人譙爆

網紅自傲「馬桶蓋放洗碗機」眾人譙爆

BBC名嘴爆：英國女王是蜥蜴人！

BBC名嘴爆：英國女王是蜥蜴人！

推特瘋傳「英女王轉世成她小孩」

推特瘋傳「英女王轉世成她小孩」

關鍵字：

美國九一一九一一恐攻英國女王星條旗之歌北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

南韓大咖男演員吸毒被捕！

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

廖老大道歉了！鬆口認臭幹譙館長很沒水準

遭轟歧視懷孕女員工　廖老大還原始末

垃圾桶飄臭味！竟是室友對它洩慾　射了3、4發

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面