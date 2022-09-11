911恐攻讓英國女王「打破600年王室傳統」　現場演奏曲逼哭眾人

▲英國女王9月8日逝世，將於9月19日舉行國葬。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國2001年9月11日發生九一一襲擊事件，迄今已21年。當年，英國女王9月12日提出一項打破600年王室傳統的要求，也就是在白金漢宮13日進行衛兵交接的儀式時，演奏美國國歌《星條旗之歌》（The Star-Spangled Banner），讓現場不少人落淚。

We Are The Mighty報導，英國以往數世紀以來，在白金漢宮及所有其他城堡宮殿的衛兵交接（Changing of the Guard）環節中，均演奏英國傳統歌曲與該時期流行音樂曲目，只有進行國是訪問時會演奏其他國家的國歌。不過在九一一事件發生後，女王打破傳統，要求把演奏曲目換成美國國歌。

9月13日這天，白金漢宮當時約有5000人聚集，當中有不少民眾是美國人，而當日備受矚目的衛兵交接儀式，由英國陸軍持續在役歷史最長的步兵部隊「冷溪衛隊」（Coldstream Guards）執行，並由該單位的樂隊演奏《星條旗之歌》。

當時的美國駐英國大使法里什（William Farish）就站在安德魯王子旁邊，現場許多人含著眼淚揮舞美國國旗。當曲目演奏結束時，現場響起熱烈掌聲，接著進行2分鐘默哀儀式。隨後，樂隊演奏多首美國音樂曲目，包括美國電影配樂大師約翰·威廉斯（John Williams）作品、電影《搶救雷恩大兵》片尾曲「Hymn To The Fallen」。

9月14日，倫敦聖保羅大教堂（St. Paul’s Cathedral）也應女王的要求，舉行九一一遇難者追悼會。到場人數超過2600人，包括女王、前首相柴契爾（Margaret Thatcher）等。

報導指出，在美國發生九一一事件之後，英國人民對反恐戰爭展現力挺態度。時至今日，英國軍隊仍堅定與美國並肩作戰，打擊可能傷害英國或其盟友者。

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