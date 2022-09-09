英女王駕崩前2天有徵兆！右手驚見大片黑斑　醫：早已病入膏肓

▲英國女王伊莉莎白二世逝世前2天才剛接見新首相特拉斯。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，而她生前曾確診新冠肺炎，健康狀況每況愈下，更大量減少公務行程。她在過世前2日才剛接見執政黨新任黨魁特拉斯，並任命她為首相。澳洲一名醫師卻從當天的照片發現，女王的身體其實已經出現嚴重健康問題的徵兆，但她卻強忍病體，微笑完成公務，令人欽佩不已。

根據《每日郵報》報導，澳洲珀斯的一名醫師柯恩瓊斯（Deb Cohen-Jones）在女王離世後，重新檢視了她6日接見特拉斯的照片，並發現令人震驚的事實。柯恩瓊斯表示，女王的右手背出現大面積的黑色斑塊，而這很有可能是她罹患週邊血管疾病（Peripheral vascular disease）的證據。

▲女王右手背出現大塊黑色斑塊，有醫師懷疑是罹患了週邊血管疾病。（圖／路透社）

這類疾病是一種血液循環障礙，會使心臟與大腦外的血管變窄、阻塞或是痙攣，甚至會導致心臟衰竭，更是多重器官衰竭的徵兆。而週邊血管疾病除了會造成疼痛外，容易導致四肢感到寒冷，還會使患部麻木、刺痛。柯恩瓊斯直言，從女王的情況看來，病情已經十分嚴重，但是她卻堅持微笑執行公務，接見新任首相特拉斯。

目前無法確定女王手部的黑色斑塊出現多久了，因為她已經長時間沒有出現在公開場合，且經常佩戴手套。但唯一可以知道的是，堅忍不拔的女王在逝世前2日仍滿臉笑容地迎接唐寧街的新主人特拉斯，並任命她成為首相，同時要求組建新內閣，著實讓人佩服。

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