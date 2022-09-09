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1億人看她加冕！回顧英國女王「10個重要時刻」　這年遇最大困境

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日在子孫陪伴下安詳離世，享耆壽96歲。她是英國史上在位最久的君主，1952年登基以來一生都攤在鎂光燈下，成為大眾關注焦點，加冕典禮多達1億觀眾收看，更見證時代更迭和世界上許多重大事件，以下由《ETtoday新聞雲》帶您回顧女王生涯10個傳奇時刻。

▲▼英國女王伊莉莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英國女王伊莉莎白二世8日離世。（圖／達志影像／美聯社）

●1926年出生

伊莉莎白於1926年4月21日在倫敦出生，為英王喬治五世二兒子約克公爵阿爾伯特與夫人伊麗莎白．鮑斯-萊昂（Elizabeth Bowes-Lyon）的長女。愛德華八世1936年退位後，約克公爵繼位成為喬治六世國王，伊莉莎白的命運從此改變，成為王位推定繼承人。

●1947年與菲利普親王成婚

伊莉莎白13歲時初見菲利普就對他一見鍾情，據稱此後「眼睛根本離不開他」。這門婚事起初不被女王父母贊成，但在女王堅持下，王室1947年宣布二人訂婚，結縭73年育有查爾斯王子、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子，共3男1女。

▲▼伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）與菲利普親王（Prince Philip）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊莉莎白13歲對菲利普一見鍾情。（圖／達志影像／美聯社）

●1952年登基

喬治六世國王1952年2月駕崩，當時僅25歲的伊莉莎白登基成為英國君主。

●1953年加冕

她的加冕儀式直到登基16個月後才舉行，包括世界各地領導人在內共多達8000名嘉賓出席，也是典禮首次透過電視直播，英國有超過2000萬人收看，北美更有近1億人，儀式過後則有超過300萬人夾道迎接遊行隊伍從西敏寺前往白金漢宮。

▲▼英國女王伊麗莎白二世(Elizabeth II)的加冕典禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 女王1953年加冕典禮首次透過電視直播。（圖／達志影像／美聯社）

●1992年多災之年

女王在位70年來經歷許多悲劇與逆境，1992年尤其艱難，因為她的3個子女都在這年婚姻觸礁，女王居所溫莎堡還發生一場大火。

安妮公主和皇家女王近衛軍中尉馬克菲利普斯（Mark Phillips）婚後育有2子，但馬克菲利普斯1985年爆出婚外情誕下私生子，二人最終於1992年離婚，查爾斯王子、安德魯王子則是和妻子分居。女王在她登基40周年演說中曾表示，1992年是「可怕的一年」。

●1997年兒媳黛安娜之死

查爾斯國王前妻威爾斯王妃黛安娜在巴黎因車禍喪命，當時年僅36歲，因狗仔追車不幸發生意外。女王最初對黛妃過世的反應飽受批評，因她在英國舉國哀悼之際選擇保持沉默，留在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡，而非返回倫敦，也拒絕讓白金漢宮降半旗。

但後來在黛妃葬禮上，女王在靈柩經過時向她鞠躬，發表全國談話時也給予她相當高的評價，稱讚她的傑出與天賦，在逆境下從未失去笑容和溫暖善良，對她表示欽佩與尊重。

▲▼1997年9月5日伊莉莎白二世女王和菲利普親王在白金漢宮外參觀為紀念威爾斯王妃黛安娜而放置的大量鮮花。（圖／路透）

▲ 女王及菲利普親王在白金漢宮外參觀為紀念黛妃而放置的鮮花。（圖／路透）

●2002年御妹瑪格麗特公主、母后伊莉莎白王太后去世

瑪格麗特公主晚年因長期抽菸身體不佳，2002年2月死於二度中風引起的心臟問題，享壽71歲；伊莉莎白王太后則於同年3月底駕崩，享嵩壽101歲，使女王在這年接連失去唯一的手足和母親2名至親。

●2020年孫子哈利王子退出王室

哈利王子與妻子梅根2020年1月丟出震撼彈，宣布卸下王室成員身分，頭銜和維安待遇全被取消，二人移居美國加州。

●2021年丈夫菲利普親王辭世

高齡99歲的菲利普親王去年4月9日過世，女王痛失終生伴侶。受到疫情影響，女王在葬禮上獨坐一張長椅為亡夫送行，畫面令眾人感傷。她去年也在聖誕致辭中向菲利普致敬，「他那調皮、好奇的眼神直到最後仍和我初見他時一樣明亮」，流露對丈夫的情意。

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世於菲利普親王葬禮。（圖／達志影像）

▲ 菲利普葬禮上的女王更顯孤獨。（圖／達志影像）

●2022年駕崩

女王8日傳出身體不適，接受醫療監督，子孫紛紛趕到病床前陪伴，白金漢宮傍晚6時30分宣布死訊。她在位70年來在動盪時刻仍維持一貫的冷靜沉著，儘管今日的君主制早已不如她登基時強大，仍受到廣大民眾愛戴，如今傳奇一生正式畫下句點。

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