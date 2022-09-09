1億人看她加冕！回顧英國女王「10個重要時刻」　這年遇最大困境

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日在子孫陪伴下安詳離世，享耆壽96歲。她是英國史上在位最久的君主，1952年登基以來一生都攤在鎂光燈下，成為大眾關注焦點，加冕典禮多達1億觀眾收看，更見證時代更迭和世界上許多重大事件，以下由《ETtoday新聞雲》帶您回顧女王生涯10個傳奇時刻。

▲ 英國女王伊莉莎白二世8日離世。（圖／達志影像／美聯社）

●1926年出生

伊莉莎白於1926年4月21日在倫敦出生，為英王喬治五世二兒子約克公爵阿爾伯特與夫人伊麗莎白．鮑斯-萊昂（Elizabeth Bowes-Lyon）的長女。愛德華八世1936年退位後，約克公爵繼位成為喬治六世國王，伊莉莎白的命運從此改變，成為王位推定繼承人。

●1947年與菲利普親王成婚

伊莉莎白13歲時初見菲利普就對他一見鍾情，據稱此後「眼睛根本離不開他」。這門婚事起初不被女王父母贊成，但在女王堅持下，王室1947年宣布二人訂婚，結縭73年育有查爾斯王子、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子，共3男1女。

▲ 伊莉莎白13歲對菲利普一見鍾情。（圖／達志影像／美聯社）

●1952年登基

喬治六世國王1952年2月駕崩，當時僅25歲的伊莉莎白登基成為英國君主。

●1953年加冕

她的加冕儀式直到登基16個月後才舉行，包括世界各地領導人在內共多達8000名嘉賓出席，也是典禮首次透過電視直播，英國有超過2000萬人收看，北美更有近1億人，儀式過後則有超過300萬人夾道迎接遊行隊伍從西敏寺前往白金漢宮。

▲ 女王1953年加冕典禮首次透過電視直播。（圖／達志影像／美聯社）

●1992年多災之年

女王在位70年來經歷許多悲劇與逆境，1992年尤其艱難，因為她的3個子女都在這年婚姻觸礁，女王居所溫莎堡還發生一場大火。

安妮公主和皇家女王近衛軍中尉馬克菲利普斯（Mark Phillips）婚後育有2子，但馬克菲利普斯1985年爆出婚外情誕下私生子，二人最終於1992年離婚，查爾斯王子、安德魯王子則是和妻子分居。女王在她登基40周年演說中曾表示，1992年是「可怕的一年」。

●1997年兒媳黛安娜之死

查爾斯國王前妻威爾斯王妃黛安娜在巴黎因車禍喪命，當時年僅36歲，因狗仔追車不幸發生意外。女王最初對黛妃過世的反應飽受批評，因她在英國舉國哀悼之際選擇保持沉默，留在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡，而非返回倫敦，也拒絕讓白金漢宮降半旗。

但後來在黛妃葬禮上，女王在靈柩經過時向她鞠躬，發表全國談話時也給予她相當高的評價，稱讚她的傑出與天賦，在逆境下從未失去笑容和溫暖善良，對她表示欽佩與尊重。

▲ 女王及菲利普親王在白金漢宮外參觀為紀念黛妃而放置的鮮花。（圖／路透）

●2002年御妹瑪格麗特公主、母后伊莉莎白王太后去世

瑪格麗特公主晚年因長期抽菸身體不佳，2002年2月死於二度中風引起的心臟問題，享壽71歲；伊莉莎白王太后則於同年3月底駕崩，享嵩壽101歲，使女王在這年接連失去唯一的手足和母親2名至親。

●2020年孫子哈利王子退出王室

哈利王子與妻子梅根2020年1月丟出震撼彈，宣布卸下王室成員身分，頭銜和維安待遇全被取消，二人移居美國加州。

●2021年丈夫菲利普親王辭世

高齡99歲的菲利普親王去年4月9日過世，女王痛失終生伴侶。受到疫情影響，女王在葬禮上獨坐一張長椅為亡夫送行，畫面令眾人感傷。她去年也在聖誕致辭中向菲利普致敬，「他那調皮、好奇的眼神直到最後仍和我初見他時一樣明亮」，流露對丈夫的情意。

▲ 菲利普葬禮上的女王更顯孤獨。（圖／達志影像）

●2022年駕崩

女王8日傳出身體不適，接受醫療監督，子孫紛紛趕到病床前陪伴，白金漢宮傍晚6時30分宣布死訊。她在位70年來在動盪時刻仍維持一貫的冷靜沉著，儘管今日的君主制早已不如她登基時強大，仍受到廣大民眾愛戴，如今傳奇一生正式畫下句點。

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