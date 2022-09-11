小鋼炮梅花中颱海警發布！　「首波警戒範圍」曝光

▲氣象局今上午8時30分發布梅花颱風海上颱風警報。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

中央氣象局今(9/11)上午8時30分發布中颱梅花海上颱風警報，首波警戒範圍為台灣東北部海面、東南部海面，週一、週二(9/12~9/13)最靠近台灣。

根據最新警報，梅花颱風今上午8時的中心位置在北緯 22.5 度，東經 124.5 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 380 公里之海面上，以每小時7公里速度，向北北西進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風，瞬間最大陣風每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風。七級風暴風半徑 150 公里，十級風暴風半徑 50 公里。

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根據最新資料顯示，梅花颱風目前中心在鵝鑾鼻東北東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，並對台灣東半部海面構成威脅。

▲▼氣象局發布梅花颱風海上警報。（圖／氣象局）

北上路徑預測呈現S型的「小鋼炮」，預估週一、週二(9/12~9/13)最靠近台灣，下週一至下週三(9/12~9/14)梅花颱風將在台灣東方海面緩慢移動，甚至滯留，北部、東北部及東部地區有陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，北部、東北部地區及中部、東部山區易有局部大雨或豪雨發生。

下週四(9/15)颱風逐漸遠離，中部以北、東北部及東部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區亦有局部短暫雷陣雨。