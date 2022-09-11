小鋼炮梅花亂海上交通！多數航線明天停航　航港局籲「改今返台」

▲離島交通船因應颱風將調整航程。（資料圖／台東縣政府提供）

記者李姿慧／台北報導

受梅花颱風影響，航港局今(9//11)表示，離島海運航線多數航線明(9/12)天停航，航港局呼籲民眾提前於今天搭乘航班返台。

航港局表示，梅花颱風影響，週一(9/12)除布袋-馬公及高雄-馬公正常開航外，餘基隆-馬祖、台北-馬祖、蘭嶼、綠島、台南將軍-東吉等航線因海象不佳，業者已提前公告當日全數停航，小琉球9月12日全日亦僅剩上午7時一個航班由小琉球發航返台，其餘航班全數停航，呼籲民眾提早於今天返台，以免滯留離島。

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颱風來勢洶洶衝擊海上交通，航港局表示，今天僅有布袋/高雄-馬公、將軍-東吉、東港/鹽埔/大鵬灣-小琉球正常開航，台東綠島航線因今天已受梅花颱風外圍環流影響，已協調業者調整航班於上午加強疏運，後續視海象及疏運情形適時開航。

另因小琉球航線12日僅琉興輪上午7時一航次自小琉球返回東港，恐再出現旅客塞港情況，航港局也呼籲民眾儘量利用今天日航班返台，航運業者也將在今天適時增開船班疏運。此外，台南將軍-東吉航線12日亦受影響全部停航，今（11）日有4航次往返，也可提早返台因應。

至於馬祖及蘭嶼部分因今日全部停航，航港局表示，昨日即已啟動疏運，馬祖往基隆加開1航次、蘭嶼加開10航次，無未能搭上船班之旅客，登船狀況良好。