梅花颱風增強！海警「警戒區擴大」　暴雨週一、二最劇烈　

記者李姿慧／台北報導

中颱梅花今早發布海警，氣象局最新一報顯示，梅花颱風已略為增強，警戒區域擴大，除台灣東北部海面、東南部海面含蘭嶼和綠島外，警戒區再增北部海面。氣象局表示，週一和週二是梅花颱風離台灣最近的時候，將出現較大雨勢。

▲氣象局簡任技正伍婉華。（圖／記者李姿慧攝）

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根據氣象局最新一報顯示，梅花中颱上午11時的中心位置在北緯 22.6 度，東經 124.4 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 370 公里之海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒 40 公尺（約每小時 144 公里），相當於 13 級風，瞬間最大陣風每秒 50 公尺（約每小時 180 公里），相當於 15 級風。七級風暴風半徑 150 公里，十級風暴風半徑 50 公里。

根據最新資料顯示，梅花颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅。

▲氣象局11：30梅花颱風海上警報。（圖／氣象局）

梅花颱風海警警戒區也擴大，包括台灣東北部海面、東南部海面(含蘭嶼、綠島)、北部海面。

氣象局簡任技正伍婉華表示，外圍環流影響下，北部、東北部是主要降雨區域，梅花颱風預估將偏慢往北北西移動，暴風圈影響東北部，東南部和北部等三個海面，沿海風浪也已增大，蘭嶼測到3米長浪，台東側到2.1米長浪，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。

伍婉華指出，未來颱風動態，梅花颱風移動速度減慢並逐漸接近，週一、週二兩天偏北方向移動，移動速度緩慢，這2天是最接近台灣，週三速度稍微快一點離開台灣。

伍婉華表示，颱風中心和結構有一波一波外流雲系，會帶來比較大的雨，北部從凌晨到現在，以及新竹以北、宜蘭都已下雨，新北山區出現局部性大雨，氣象局已發布豪雨特報，基隆北海岸、新北、宜蘭地區及台北、桃園山區也有局部大雨。

▲氣象局11：30梅花颱風海上警報。（圖／氣象局）

至於未來幾天降雨，氣象局表示，梅花颱風影響台灣最劇時間將出現在週一和週二，梅花颱風靠台灣最近，北部、東北部下雨更長，整天有陣雨，其他各地雲到下雨，不會只有午後陣雨，北部、東北部和中局山區會有局部性大雨，週三颱風離開降雨緩和。

針對梅花颱風是否可能發布陸警，伍婉華表示，以颱風動態來說，陸警機會不是很高，未來兩天梅花會到導引氣流不是很明顯環境，未來仍要觀察路徑是否偏西或靠台灣，梅花強度會大致維持這樣的等級向北移動。