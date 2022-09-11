　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

梅花颱風增強！海警「警戒區擴大」　暴雨週一、二最劇烈　

記者李姿慧／台北報導

中颱梅花今早發布海警，氣象局最新一報顯示，梅花颱風已略為增強，警戒區域擴大，除台灣東北部海面、東南部海面含蘭嶼和綠島外，警戒區再增北部海面。氣象局表示，週一和週二是梅花颱風離台灣最近的時候，將出現較大雨勢。

▲▼氣象局簡任技正伍婉華。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象局簡任技正伍婉華。（圖／記者李姿慧攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據氣象局最新一報顯示，梅花中颱上午11時的中心位置在北緯 22.6 度，東經 124.4 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 370 公里之海面上，以每小時8公里速度，向北北西進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒 40 公尺（約每小時 144 公里），相當於 13 級風，瞬間最大陣風每秒 50 公尺（約每小時 180 公里），相當於 15 級風。七級風暴風半徑 150 公里，十級風暴風半徑 50 公里。

根據最新資料顯示，梅花颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向北北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅。

▲▼氣象局11：30梅花颱風海上警報。（圖／氣象局）

▲氣象局11：30梅花颱風海上警報。（圖／氣象局）

梅花颱風海警警戒區也擴大，包括台灣東北部海面、東南部海面(含蘭嶼、綠島)、北部海面。

氣象局簡任技正伍婉華表示，外圍環流影響下，北部、東北部是主要降雨區域，梅花颱風預估將偏慢往北北西移動，暴風圈影響東北部，東南部和北部等三個海面，沿海風浪也已增大，蘭嶼測到3米長浪，台東側到2.1米長浪，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。

伍婉華指出，未來颱風動態，梅花颱風移動速度減慢並逐漸接近，週一、週二兩天偏北方向移動，移動速度緩慢，這2天是最接近台灣，週三速度稍微快一點離開台灣。

伍婉華表示，颱風中心和結構有一波一波外流雲系，會帶來比較大的雨，北部從凌晨到現在，以及新竹以北、宜蘭都已下雨，新北山區出現局部性大雨，氣象局已發布豪雨特報，基隆北海岸、新北、宜蘭地區及台北、桃園山區也有局部大雨。

▲▼氣象局11：30梅花颱風海上警報。（圖／氣象局）

▲氣象局11：30梅花颱風海上警報。（圖／氣象局）

至於未來幾天降雨，氣象局表示，梅花颱風影響台灣最劇時間將出現在週一和週二，梅花颱風靠台灣最近，北部、東北部下雨更長，整天有陣雨，其他各地雲到下雨，不會只有午後陣雨，北部、東北部和中局山區會有局部性大雨，週三颱風離開降雨緩和。

針對梅花颱風是否可能發布陸警，伍婉華表示，以颱風動態來說，陸警機會不是很高，未來兩天梅花會到導引氣流不是很明顯環境，未來仍要觀察路徑是否偏西或靠台灣，梅花強度會大致維持這樣的等級向北移動。

►顏色超美的「鍋寶湯鍋」699元＋買一送一！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
廖老大面試女員工「問1事」已違法　律師：最高罰150萬
快訊／大咖男演員吸毒被逮　韓媒公布本人照片
新北淫房東「闖紅燈」！　硬上小24歲女房客
「IG辣模」爸爸要選縣長！　她助選當小幫手
36歲陸歌手癌逝！　手術切掉左臉「又長腫塊潰爛」
快訊／國3隧道4車連撞！疑2輛賓士競速釀禍　回堵紫爆
不只動態島！發表會沒提到　iPhone 14 Pro還有2功

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊 ／梅花發威！6縣市豪大雨特報　豪雨彈狂轟2地防坍方

直播自爆！廖老大面試女員工「問1事」已違法　律師：最高罰150萬

號誌之亂落幕！台鐵宣布「完成修復測試」　平交道恢復正常功能

帶小三烤肉「正宮現場抓猴」掀攤大鬧！她只吃1片肉：全變在地美食

收假車潮湧現！國道多路段「紫爆」　國5北上「恐從白天塞到黑夜」

號誌3天修不好！台鐵產工揭「人力不足、技術斷層」　層層外包釀禍

梅花颱風接近　林務局呼籲民眾勿前往山區

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！招牌3字慘掉落　13秒影片曝

梅花颱風增強！海警「警戒區擴大」　暴雨週一、二最劇烈　

快訊／國家警報響了！豪雨彈狂轟新北 　「山區防暴雨」

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

網紅懷孕5月「胎兒罹2罕病」！　「媽媽替你賭下去」：感謝奇蹟

快訊 ／梅花發威！6縣市豪大雨特報　豪雨彈狂轟2地防坍方

直播自爆！廖老大面試女員工「問1事」已違法　律師：最高罰150萬

號誌之亂落幕！台鐵宣布「完成修復測試」　平交道恢復正常功能

帶小三烤肉「正宮現場抓猴」掀攤大鬧！她只吃1片肉：全變在地美食

收假車潮湧現！國道多路段「紫爆」　國5北上「恐從白天塞到黑夜」

號誌3天修不好！台鐵產工揭「人力不足、技術斷層」　層層外包釀禍

梅花颱風接近　林務局呼籲民眾勿前往山區

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！招牌3字慘掉落　13秒影片曝

梅花颱風增強！海警「警戒區擴大」　暴雨週一、二最劇烈　

快訊／國家警報響了！豪雨彈狂轟新北 　「山區防暴雨」

快訊 ／梅花發威！6縣市豪大雨特報　豪雨彈狂轟2地防坍方

衛冕夢碎！美男籃止步美洲盃4強　昔勇士連霸成員場均僅3分

梅花增強為「非常強烈颱風」！日部分航班取消　浪高恐達10公尺

不是開學了嗎！孩子熱吻猛抱柴柴眼神死　媽道歉：他們居家隔離

巨鱷當後保桿！3.4公尺比車寬　「佛州獨有」超狂綑綁畫面嚇呆網

醫生說要觀察呼吸起伏　媽照做卻捕捉「超響屁聲」…嚇到飆罵按停

韓妞洗版超夯「Wendy剪」　搭配空氣瀏海美出一個新高度

被老公直呼全名！粿粿當場發飆「范姜彥豐秒道歉」

直播自爆！廖老大面試女員工「問1事」已違法　律師：最高罰150萬

苗栗「巧遇」鍾東錦、謝福弘　柯P：不會用熱臉去貼人屁股

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

廖老大道歉了！鬆口認臭幹譙館長很沒水準

遭轟歧視懷孕女員工　廖老大還原始末

女滑交友軟體遇失戀男　前任秒崩

中颱梅花增強！最快明晨5：30海警

黑衣男「拿球棒狠砸」廖老大飲料店！13秒影片曝

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

小鋼炮梅花海警發布！雨彈來襲　5縣市大雨特報

梅花還會增強！搖搖晃晃北上　風雨最大地區曝

坐公車遇搔擾　情侶AirDrop神救援

快訊／梅花8：30海警　暴風圈侵襲率曝

小叔全家烤肉吃飽秒閃　神隊友解套

更多熱門

相關新聞

「梅花」來襲！新北開設災害應變中心

「梅花」來襲！新北開設災害應變中心

中央氣象局11日上午8時半針對中颱「梅花」發布海上颱風警報，並提醒新北市山區有局部大雨或豪雨。新北市府為因應中颱「梅花」，上午11時半開設災害應變中心。

梅花颱風接近　林務局呼籲民眾勿前往山區

梅花颱風接近　林務局呼籲民眾勿前往山區

中秋深夜狂放煙火慘了　台南開出8罰單最重罰3萬

中秋深夜狂放煙火慘了　台南開出8罰單最重罰3萬

4車追逐撞成一團　棍棒板凳飛天飛畫面曝

4車追逐撞成一團　棍棒板凳飛天飛畫面曝

國家警報響了！豪雨彈狂炸新北市　5縣市豪大雨

國家警報響了！豪雨彈狂炸新北市　5縣市豪大雨

關鍵字：

梅花颱風中颱海警陸警影音

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

南韓大咖男演員吸毒被捕！

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

即／蘆洲警自戕不治　搶救28小時家屬同意拔管

英女王駕崩！4歲路易「暖回1句話」　凱特感動淚崩

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

廖老大道歉了！鬆口認臭幹譙館長很沒水準

遭轟歧視懷孕女員工　廖老大還原始末

垃圾桶飄臭味！竟是室友對它洩慾　射了3、4發

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面