ET專訪／周春米感謝老公「金句」 　犧牲家庭生活成「穩定支持力量」

▲民進黨屏東縣長參選人周春米。（圖／記者屠惠剛攝）



◎採訪：陳家祥、林銘翰、陶本和

◎攝影：黃國霖、屠惠剛

文／陳家祥

民進黨立委周春米以「專業、溫暖」的形象，力拼成為屏東縣史上首位女性縣長。從立委躍升為縣長參選人，忙碌的程度不可同日而語，也讓周春米少了很多與老公相處的機會。她在接受《ETtoday東森新媒體》專訪時談到，老公是她心中一股穩定支持的力量，給出的建議更是句句金句；而老公在背後的支持，也讓她深深感謝，「支持不是用嘴巴來支持，而是用犧牲自己的家庭生活來對我的支持」。

周春米與老公是台大同學，畢業後還一起組讀書會，甚至婚後還一起在法院上班，是少見的法官夫妻檔。周春米笑說，老公常擔心她太累，「畢竟他看到我早出晚歸，行程結束回到家就11點，早上比他早出門」；她也開玩笑說到，初選時常講，他應該是全世界最不希望她過關的4個男人，除了莊瑞雄、鍾佳濱、蘇震清，老公就是第4個。

「他最主要是說很累，不僅現在競選很累，未來還要承擔重責大任。」周春米說，老公看到潘縣長在當立委的時候就很忙，後來當縣長更忙，「看到我將來會很忙，要承擔重責大任，我們沒有小孩，陪伴就會比較少」。

談到自己的另一半，周春米直言，老公是她心中一股穩定支持的力量。她說，在外面跑行程難免會聽到一些讓她感到挫折的攻擊，回去都會跟老公講一下、或是傳Line給他，「他法官當久了，就很容易做一個判斷、給我建議，往往都會是金句」。

周春米說，老公不在政治圈，未必非常了解細節，但重要道理跟堅持的價值，或者不要被引導跟混淆的那些想法原則，「他都會講給我聽，往往會給我很旁觀者跟很冷靜的一些提醒，這是我現在最大的穩定力量」。

但當了立委、如今又要選舉，相處時間難免減少很多，這也是周春米對老公的愧疚，「現在我連坐下來好好聊都沒辦法，行程就是半小時、半小時，有時候會有疲累，我也有一點愧疚」。

周春米說，老公是巨蟹男不愛出門，希望規律在家裡、不要有太多變動，加上法官的工作勞心勞力、負擔重，又不喜歡交際應酬，「現在就工作，在家裡用完餐後，有跟球隊打球就打籃球，沒有就聽音樂，等到我晚上回去稍微講個話」。

周春米強調，她很感謝老公，「支持不是用嘴巴來支持，而是用犧牲自己的家庭生活來對我的支持」。