新北市長選戰有機會.？　林佳龍：和侯友宜輸贏差距10萬票上下

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／新北報導

2022九合一大選11月26日登場，面對新北市這一場戰役，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，從歷屆的開票結果分析，與力拚連任的強敵、國民黨的侯友宜最終選票「輸贏在10萬票」。

林佳龍此次選戰原堅持參選台北市長，一直到最後一刻與身兼民進黨主席的總統蔡英文見面後，才點頭答應換戰場，引來外界質疑是因有條件交換，等選舉結束後將接下行政院長。對此，林佳龍10日接受電視專訪強調，這樣的說法好像他有求官，但任命行政院長或組閣都是總統的人事權，長期投入民主運動的他不可能去僭越，其他人有這樣的說法也是逾越了分寸。

至於如果落選，林佳龍說，自己會放空，他當初會願意選新北市，就是因為新北市12席立委中，民進黨就占了9席；不過，有關外界認為的「慘敗」，林佳龍提出不同看法，認為最終與侯友宜的差距就在10萬票。

林佳龍表示，2014年民進黨的游錫堃挑戰國民黨的朱立倫，那時民調也是差了20％多，但兩人結果只差2萬4000票，到了2018年也是一樣狀況，觀察下來，歷屆藍綠票數，大概從2萬多到29萬票之間，從新北市400萬人口去看，就會發現關鍵的是5％的選票，如果轉向就會扭轉結局。

林佳龍指出，侯友宜的民調其實逐漸往下掉，從6成1到5成3，如果最後跌到4成5，那他就有機會了，因為侯友宜也做了12年，大家還是會想換人做做看，而他喊的「新北大翻新」，就是在做出改變。