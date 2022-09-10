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陸官媒：九二共識只有「一中」沒「各表」　有國民黨高層偷換概念

▲▼「九二共識」30週年紀念大會 。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

▲大陸舉辦「九二共識」30周年座談會 。（圖／記者蔡儀潔翻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

今年為「九二共識」30周年，中國大陸官媒《人民政協報》10日刊登標題為《正本清源！「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」》的文章，強調「九二共識」只有「一中」，沒有「各表」。

文章內提到，長期以來，台灣將「九二共識」理解為「一中各表」，即兩岸都承認同屬一個中國，但對於「中國」的理解，台灣方面解釋為「中華民國」。

文章內還提到，近幾年來，更有國民黨高層偷換概念，在提到「九二共識」時，將其進一步稱為「一中各表的九二共識」。

▲▼陸官媒：九二共識只有「一中」沒「各表」　有國民黨高層偷換概念。（圖／翻攝人民政協報）

文章也引述一名「兩岸觀察人士」的說法指出，無論是「九二共識」或「一中各表」，還是「一中各表的九二共識」，兩岸都必須對其正本清源，因為這不是簡單的名稱或習慣叫法問題，而是涉及到法理和歷史事實問題，更是定性兩岸關係的問題，「上述兩種說法都體現了國民黨內一些人還在和大陸爭奪誰代表中國的問題，而這個問題早在新中國成立後，新政協的召開就已經得到了解決。」

文章中的「兩岸觀察人士」更指出，無論從歷史面還是從現實面來看，台灣島內一些人都應該尊重歷史和國際社會共識，而不是開歷史倒車，企圖在兩岸間搞那種「雙重承認」的小把戲，更不要藉此搞李登輝那套「兩個中國」或「一邊一國」論調，因為這是關係到國家和民族的大是大非問題，必須旗幟鮮明。

該名「兩岸觀察人士」還說，況且，30年前，經由兩岸雙方授權，海協會和台灣海基會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，共識明確界定了兩岸關係的根本性質，為兩會協商構建了政治基礎，經過風雨洗禮，也成為兩岸政黨交往及兩岸關係和平發展共同政治基礎。

▼廈門環島路上「一國兩制，統一中國」標語。（圖／CFP）

▲廈門環島路一國兩制統一中國。（圖／視覺中國）

該篇文章也訪問了南京大學台灣研究所所長劉相平，他表示，民進黨當局一直拒絕接受和承認「九二共識」，其目的乃司馬昭之心路人皆知，就是想搞「台獨」，為此，不但否認「九二共識」存在的事實，而且在島內製造「寒蟬效應」「綠色恐怖」，嚴厲打壓堅持「九二共識」的台灣同胞，妄圖削減支持兩岸關係和平發展的力量。

劉相平更批評，國民黨由於自身努力不夠，在島內多次選舉中敗北，其自我反省能力欠缺，反而怪罪「九二共識」，扭曲「九二共識」，甚至放出風聲要放棄「九二共識」，國民黨這種中華民族立場搖擺和倒退的做法，加劇了兩岸關係的緊張，降低了兩岸同胞對兩岸關係和平發展、祖國和平統一前景的期望值。

劉相平最後強調，如果國民黨在是否堅持「九二共識」問題上立場倒退，國共交流的政治基礎嚴重流失，政治互信遭到嚴重破壞，國共關係必然陷入停滯甚至倒退的困境。

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關鍵字：

九二共識一中各表

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