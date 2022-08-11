30年來3份《對台白皮書》比較　新版拿掉「不派軍隊和行政人員駐台」

▲2022年8月發表的《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

北京政府自1993年8月及2000年2月發表《台灣問題與中國的統一》、《一個中國的原則與台灣問題》白皮書後，於2022年8月再度發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。新版《白皮書》首次將「九二共識」寫入，前兩次提及的「不派軍隊和行政人員駐台」則沒有出現。

▲解放軍駐港部隊 。（圖／翻攝自駐港部隊微博）

2022年版《白皮書》在「爭取和平統一」及「不承諾放棄使用武力」相關解釋中提到，「願繼續以最大誠意、盡最大努力」；保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞；非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇等。

在3份《白皮書》中皆有提及的「統一、協商、平等」前提，「一個中國」皆有出現，「九二共識」則是在2022年版首次出現，全文共提及4次。

▲廈門環島路上的一國兩制統一中國標語。（圖／視覺中國）

2022年版《白皮書》發表後，「一國兩制」下的台灣也成為大陸社群網站討論熱點。《白皮書》中提到，和平統一後，台灣可以實行不同於祖國大陸的社會制度，依法實行高度自治，兩種社會制度長期共存、共同發展。

《白皮書》稱，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣可以作為特別行政區實行高度自治。兩岸同胞共同探索實施「兩制」台灣方案，共同發展完善「一國兩制」制度體系，確保台灣長治久安。所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將在台灣真正當家作主。

相較於前兩版《白皮書》中提及的「不派軍隊和行政人員駐台」，在2022年版本中並未出現。此外，新版內容也首次提到，在「一個中國」前提及「中央政府」批准下，外國政府及組織可以在台設立領事機構，與台灣發展經濟及文化關係。