「封鎖我哥害他自殺」渣男扮亡靈恐嚇　逼少女拍裸照影片下場曝

▲高雄郭姓男子扮亡靈誘騙少女拍裸照、性愛影片遭重判。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名郭姓男子（18歲）因不滿16歲的少女小愛（化名）瞪他一眼，竟在網路上一人分飾多角，還扮起亡靈恐嚇小愛，假裝因為曾被小愛封鎖而自殺，現在怨念很深，要小愛自拍裸照和性愛影片來「安撫」亡靈，小愛心生恐懼，拍下13張裸照和8段自慰影片傳給郭男。小愛事後覺得有異告訴父親，報警逮到郭男，法院審理後依兒童及少年性剝削防制條例，重判郭男7年6個月有期徒刑。

判決指出，郭男和小愛有共同的友人，去年某次見面時，郭男覺得被小愛無故怒瞪，想起自身過往被霸凌的負面經歷，因此對小愛展開報復。郭男去年10月9日晚上11時許，佯裝是男子劉宇翔的弟弟，以劉宇翔的帳號，用通訊軟體Messenger聯絡小愛，並佯稱哥哥劉宇翔因先前遭小愛封鎖臉書好友而自殺，現在化為鬼魂附身於自己身上。

▲高雄郭姓男子扮亡靈誘騙少女拍裸照、性愛影片遭重判。（示意圖／免費圖庫pixabay）

郭男表示，如果小愛不依照指示拍攝裸照和影片，則哥哥鬼魂的怨念無法消除，將對自己不利，且自己的父母也將對小愛害死他們兄弟提告。

小愛被嚇得不知如何是好，隔天劉宇翔的弟弟再度出現繼續糾纏，小愛苦苦哀求「放過我可以嗎、能放過我了吧」、「我很想哭你知道嗎、能不能停下來了」、「拜託你、我求你、可憐我能不能、我求求你」，但對方仍不放過，小愛不得已只好拍了13張裸照和8段裸露胸部及下體的影片，傳給對方。

後來小愛覺得有異，告訴父親，郭男得知後，又用另一個Messenger暱稱「郭楓」，要求和小愛見面洽談和解，但小愛父女還是報警處理，警方追查發現「劉宇翔」及「郭楓」都是郭男，依法送辦。

高雄地院審理時，郭男坦承犯行，但辨護人說郭男年僅18歲，患有憂鬱症，智能偏低，父母均有疾病在身，尚需幫忙維持家計，犯後坦承犯行態度良好，有法重情輕情形，希望爭取輕判。

但法官認為，郭男1人分飾3角脅迫、詐騙小愛，讓她承受極大恐懼不安，且小愛多次求饒，郭男沒有任何憐憫之心，反變本加厲先要求小愛拍攝裸照和影片，手段惡劣，犯罪情節重大，危害甚鉅，因此仍依以詐術使少年製造猥褻行為之電子訊號罪重判徒刑7年6月，全案可上訴。