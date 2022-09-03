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「一次弄破才不痛」騙破處爆血！12歲女友昏厥送醫　他下場慘了

▲▼母女,女孩,傷心,女童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲12歲女童翹家，卻遭男友誆騙「不會痛」奪走初夜，事後卻血流不止險昏，被送急診室而揭發事件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

一名陳姓男子開車載著12歲小女友與其朋友江女、楊男翹家，途中陳男將另2人支開後，在車上對小女友說「一次把處女膜弄破才不會痛」，誘騙她進行性行為，事後小女友下體卻血流不止，到摩鐵沖洗還一度昏厥，陳男緊急之下才將人送到醫院治療，與未成年女童性交的事件也隨之曝光。法院一審依對未滿十四歲之女子為性交罪，處3年10月徒刑，上訴台中高分院後仍維持刑度，仍可上訴。

這名未滿20歲的陳姓少年，是透過臉書認識了年僅12歲的女童，2人進一步交往，2019年8月6日深夜，女童跟江姓朋友翹家，陳男得知後開車載著楊姓友人接女童2人同行，但陳男中途就支開江女及楊男說要去買東西，接著就單獨載女童到夜市停車場，在車後座伸手撫摸，並對她說「如果是第一次發生性行為，要趁妳月經來的時候，把性器放到妳的性器一半才不會痛」，而且要「一次把處女膜弄破才不會痛」。

女童被陳男哄騙性行為結束後，江女回來卻發現女童雙腿間流了很多血，連衣褲上都沾染到，女童坦承她們剛發生關係，陳男遂開到摩鐵讓女童清洗血跡，沒想到過程中女童竟一度昏倒、頭暈走不穩，一行人才決定載女童到醫院急診室就醫，也因此醫生察覺不對勁而揭露此事。

陳男還矢口否認是他對女童性交，意圖將責任推卸給同行楊男，說楊才是女童男友，當天是受楊指示載女童到摩鐵及醫院，猜測是因為自己與女童哥哥有過節、女童才趁機汙衊他。

但好友江女說詞與女童說法一致，無誇大、捏造情節，也與摩鐵監視影像、醫院診斷等客觀事實相符，亦無試圖強化被害人形象等節，而陳男意圖諉則責的「楊男」，他說已認識5年，但經查後竟無法查得此人詳細資料，也無法提供任何佐證資料給地檢署，而醫院驗傷後女童陰道有性行為導致撕裂傷2公分（子宮頸左側新撕裂傷）及處女膜新撕裂傷，才會血流不止，認為陳男就是與女童發生性行為的人無誤。

法院一審依對於未滿十四歲之女子為性交罪，處陳有期徒刑3年10月，不得易科罰金；不服上訴到台中高分院，法官判斷陳男明知小女友才12歲，對於性行為之智識及自主能力未臻成熟，仍為滿足私慾而性交，妨害其正確性觀念發展，又從頭到尾以詭詞卸責、否認犯行，未與女童和解，衡量後認為前審量刑妥適，應予維持，且不予緩刑。全案仍可上訴。

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