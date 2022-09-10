iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機：史上最爛

記者邱晟軒／綜合報導

蘋果（Apple）秋季發表會圓滿落幕，萬眾矚目的iPhone 14系列手機終於問世。不過，就有果粉好奇發問「今年的iPhone的換機潮會是哪些族群？」貼文曝光後，釣出許多iPhone 12苦主崩潰直呼「12電池，真的氣到想摔機」、「12電池真的是史上最爛」。

有網友日前在批踢踢iOS板發文預測今年iPhone換機潮的4大族群，第一類為6S ~ 8舊世代系列（含SE2或更舊系列），「被iOS 16放生、無Face ID無全螢幕、硬體已到極限、軟硬體都完全撐不住的，這一群應該一定得換，很難再戰一年了吧」。

該網友指出，第二類為X & XS & XR系列，這系列沒有辨識度高的雙眼或三眼鏡頭，拍照鏡頭已經撐不住，而且沒有許多近幾年的新功能、新技術，直言這族群很尷尬，「該換了但又好像可以硬撐個一年」。

他認為，第三類為11 & 11Pro系列，因為此系列沒有許多新功能，包括口罩解鎖、電量%數，也不支援5G網路；最後則是12 & 12 Pro系列的使用者，他認為這一代電池續航太差，不過除了電池問題之外，使用體驗上應該是沒有換機理由。

▲蘋果iPhone 14系列。（圖／達志影像／美聯社）

貼文曝光後，立刻掀起果粉熱烈討論，「11再戰一年」、「第一代SE還撐住，今年換電池還是好用」、「手持11，這次要換了，開始卡頓」、「有說法是每年換CP值反而最高」、「i8換，受不了一直過熱就當機了」、「6s plus今年一定要換」。

其中，一大票iPhone 12使用者對電池續航力頗有不滿，紛紛留言直喊想換機，「12電池，真的氣到想摔機」、「12電池真的是史上最爛」、「12電池真的爛到不忍直視所以打算今年直上14pro了」、「12電池真的超爛」、「12pro想換，動不動就發熱爛死」、「我12promax想換14，電池續航真的有夠爛，快氣死了」、「12電池真的爛」、「12系列吧！周圍現在看起來12系列續航真的慘」、「12真的能換掉，那續航真的怕」。

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