拿安卓機「被女友歧視」拍照畫質爛！他傻眼喊分：不想換iPhone

▲女友抱怨安卓手機畫質糟，還不能用AirDrop。（示意圖／記者許力方攝）



記者施怡妏／綜合報導

很多死忠蘋果迷對於iPhone黏著度很高，一名男網友表示，女友用iPhone，他則是用今年的新款安卓手機，女友就抱怨用安卓手機拍IG限動畫質不好，而且還不能用蘋果內建的AirDrop傳東西，但他認為「不過就是個手機而已」，感覺自己被歧視，心裡很不是滋味，萌生想分手的念頭。

原PO在Dcard上發文，跟女友在一起兩個月多，最近感覺對方怪怪的，他追問之後，女友坦言「你為什麼不用iPhone？」接著女友抱怨，用安卓手機傳IG限動畫質不好，都會比較模糊，而且也不能用AirDrop互傳東西，很麻煩。他聽完後臉上冒問號，「不過就是個手機，有什麼好這樣問或是這樣想的」。

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他傻眼表示，安卓手機用得好好的而且也很習慣，使用起來很順手，目前沒有考慮要換iPhone，如果女友持續糾結這個問題，就會考慮分手，「真的很好奇問問大家，拿安卓真的有這麼不堪嗎？」

貼文曝光後，掀起網友討論，「現在真的一堆品牌迷思」、「拿什麼手機完全就是個人喜好的問題，男女朋友真心相愛的話為什麼要在意拿哪一種手機，對我來說這不是什麼值得在意的點」、「看她常不常說，或是情緒如何，如果只是很平常發表一下想法就還好，如果明顯看不起，那就價值觀偏差」、「如果不是一直盧叫你換就還好」。

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