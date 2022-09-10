桃園出租套房暗夜大火！母子2人宣告不治　火警原因曝光

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區民權路二段一棟五層樓出租套房9日深夜發生大火，桃園市消防局緊急從火場各樓層救出總計3男4女，其中有3人當場昏迷呈現OHCA狀況，火勢雖在30分鐘內撲滅，但仍造成一對母子不幸死亡，另1名昏迷女子經搶救後已恢復自發性循環，目前仍在急診室留置觀察，至於火警發生原因初判可能是一樓電動自行車動充電不慎，造成電線走火釀禍，目前還在調查釐清中。

▲桃園市中壢區民權路二段一棟五層樓出租套房9日深夜發生大火，消防人員搶救中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區民權路二段一棟五層樓出租套房9日深夜發生大火，消防人員搶救中，住戶則在封鎖線外觀望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

死者分別是是14歲楊姓少年與48歲的廖姓女子，2人為母子關係，消防人員在4樓救出，另一名昏迷女子則是48歲蔣姓女子在3樓被救出，3人別送醫後，其中廖姓女子與楊姓少年搶救後仍不幸死亡，獎姓女子經搶救後已恢復自發性循環，目前在急診室留置觀察中。

▲桃園市中壢區民權路二段一棟五層樓出租套房9日深夜發生大火，消防人員發現火勢集中在一樓車庫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，9日深夜11時31分接獲報案，中壢區民權路二段9巷一棟五層樓民宅發生大火，根據報案人聲稱，民宅是出租套房，除一樓僅1個房間外，其餘二至五樓都各有2個出租套房，消防局第二大隊立即派出75名消防人員、25輛消防車、8輛救護車前往灌救。

▲桃園市中壢區民權路二段一棟五層樓出租套房9日深夜發生大火，火勢撲滅後，消防人員仍逐層搜查是否有受困民眾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

現場火勢由一樓竄出，消防人員除在一樓灌救外，再以長梯分別從二至四樓救出受困民眾，其中2樓救出2男2女（均意識清楚），3樓救出1女呈現OHCA，4樓救出1男1女也是昏迷OHCA，3人分別送往中壢天晟、聯新醫院救治，其中4樓OHCA1男1女急救後仍不幸過世，經查為母子關係，另1名蔣姓女子搶救後已恢復自發性循環，目前還在急診室觀察治療中。

大火約在30分鐘內被撲滅，火勢集中在一樓車庫，警消現場現有4輛電動自行車被燒毀，研判可能是使用延長線充電導致電線走火釀禍，至於真正火災發生原因仍需經過火調科人員調查釐清。



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