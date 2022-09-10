中壢惡火母子雙亡！國中少年「畢旅永遠缺席」　師憾：會保留床位

▲桃園市中壢一棟五層樓出租套房9日深夜發生大火，母子雙雙葬身火窟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市中壢區民權路二段一棟5層樓出租套房昨(9日)深夜傳出火警，造成一對母子雙亡，楊姓少年(14歲)與母親廖女(48歲)雙雙宣告不治；消息傳回學校後，同學老師都十分難過。楊姓少年就讀的中壢國中學務主任蔡佳蓉表示，下周學校就要畢業旅行，不料中秋佳節卻發生憾事，楊生畢旅的房間床位、車位、餐廳吃飯的座位，都會替他保留。

這起火警發生在昨深夜11時31分，該棟5層樓透天厝分成9間套房出租，警消初步了解，起火點位於1樓車庫，疑似是電動車充電走火惹禍；昨接獲通報後警消第一時間趕赴現場，並陸續救出受困民眾，但楊姓少年與母親廖女救出時已無呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。

噩耗傳回楊姓少年就讀的中壢國中後，師生都相當難過。蔡佳蓉表示，楊生平常很聽話，在校表現、品行都很不錯，如今發生憾事，與他要好的同學都很難過，預計下周一上課時將與班上同學一起悼念楊生。

蔡佳蓉說，學校預計下周三至周五(9/14-9/16)舉辦畢業旅行，楊生的飯店房間床位、車位、以及餐廳用餐座位，都會替他保留。

據悉，死者廖女是陸籍配偶，平常在楊梅某工廠上班，與兒子楊姓少年一起住在該處套房中相依為命。對於這起突如其來的奪命火警，死者家屬相當哀慟，表示「他們(死者母子)很無辜」、「沒辦法接受這個事實！」稍早家屬也在葬儀社接受警方製作筆錄，詳細起火原因還有待進一步釐清。