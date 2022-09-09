林佳龍登觀音山挨轟「補爬」　侯友宜選辦：完美示範「坐這山望那山」





▲林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍今早前往觀音山登山，對此，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，在侯友宜勸告林佳龍「應從觀音山看新北」後，林佳龍今天終於願意「補爬」觀音山，不過也完美示範何謂「坐這山望那山」，腳下踩的是新北市的山林步道，心裡想的卻是台北市的市民大道。

吳亮賢指出，林佳龍七月「被迫」參選新北市後，整天鬱鬱不得志，在多次公開受訪、致詞時，將新北市說成台北市，又不斷說錯新北市的地名，或許對於林佳龍這位外來觀光客而言，不熟悉新北市無可厚非，但令新北市民生氣的是，林佳龍你要選新北市長，不但不願意瞭解新北市，就連「背稿」都不認真，甚至還把選台北市的口號拿來新北市照抄，簡直把新北市民當成二等公民。

針對有綠營議員抱怨林佳龍沒有讓人耳目一新的政見，選戰開打以來都淹沒在政治口水中，甚至有綠營輔選幕僚憂心，「別說要母雞帶小雞，小雞不要被母雞壓垮就萬幸了」。對此，吳亮賢喊話，「不用功的學生，就算再好的家教，還是不會及格，林佳龍應該認真點，別再硬巴著黨內議員，不要母雞帶不成小雞，反而踩死小雞」。

吳亮賢說，侯友宜不斷重申，對於現在自己的工作，勇於承擔、樂於接受挑戰，並會讓市民看到新北市的進步，這才是他最重要的事情，林佳龍卻中文不太好，刻意曲解，甚至以此向民眾乞討選票，「林佳龍實在令人同情，曾經也是六都首長的林佳龍為何淪落至此？」

吳亮賢呼籲林佳龍，請對自己稍微有點自信，不要只能用哄騙民眾的方式進行選舉，「民眾寶貴的選票，會用來肯定真正好好做事情、用心對待新北的人，不是你林佳龍操作意識形態、分裂族群的工具，更不是你林佳龍參觀新北市的觀光門票」。

