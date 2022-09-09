接受德媒專訪曾動怒？　張善政曝原因：只是語氣強烈

▲國民黨桃園市長參選人張善政。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

國民黨主席朱立倫日前接受《德國之聲》專訪，面對記者詢問是否有意參選總統，朱則不願多談、直接結束專訪，引發爭議。國民黨桃園市長參選人張善政則被指出過去接受《德國之聲》專訪，也曾語氣不佳。張善政解釋，他沒有被激怒，只是感覺自己談話被打斷，不受尊重，於是語氣強烈地說「你讓我講完」。

張善政在《POP搶先爆》說，他當年之所以接受該媒體訪問，是因為要配合選舉。而《德國之聲》風格向來是不斷激怒受訪者，當他談到「九二共識」問題時，談話不斷被提問者打斷，但他沒有被激怒，只是感覺自己不受尊重，於是語氣強烈地說「你讓我講完」，盼談話別再被打斷。

《德國之聲》日前在粉絲專頁列出歷屆國民黨大咖專訪，張善政2019年與前高雄市長韓國瑜搭檔參選2020總統大選，張善政當時接受《德國之聲》 專訪，DW駐台分社主任鄒宗翰追問他對「九二共識」立場是否有所改變，張善政似乎有些動怒地說「你聽我講完！」

張善政在闡述「九二共識」時表示，九二共識被民進黨汙衊，尤其對岸也說九二共識會成為中國統一方向的九二共識，因此，是民進黨把九二共識跟一國兩制綁在一起，對於主持人指出，台灣民眾對九二共識搞不太清楚，張善政回應，九二共識這個名詞有他的淵源在。

主持人提問，張善政曾表明「不要再提九二共識」、「九二共識撲朔迷離」，現在的說法是否改變立場，此時提問被張善政打斷，有些動怒地說「你聽我講完！」，張表示，九二共識被汙衊，他真正的前提是一中各表，對岸對一中各表態度一直很模糊，若對岸不承認一中各表，九二共識就破產了，「我們把九二共識跟一中各表綁在一起，對岸沒有說不要，這是對岸善意的釋出。」