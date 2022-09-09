女王在位最大危機！奪黛妃頭銜「逼向兒子行禮」　威廉1句話超霸氣

記者葉睿涵／綜合報導

英女王伊莉莎白二世8日駕崩，兒子查爾斯三世繼位成為新王，也讓他與黛安娜王妃、卡蜜拉的三角戀再次被人提起。這段剪不斷理還亂的婚姻讓王室形象跌到谷底，甚至被譽為是英女王在位最大的危機之一。

▲查爾斯與黛安娜童話般的婚姻最後以悲劇收場。（圖／CFP）

據《紐約時報》報導，1996年8月，查爾斯與黛安娜王妃正式離婚，白金漢宮與黛妃的代表律師朱利葉斯（Anthony Julius）發布聯合聲明，證實戴安娜王妃將獲得一大筆的一次性賠償，倫敦報紙更爆料，戴安娜將獲得約2250萬美元的現金，以及每年約60萬美元的私人辦公室運營費用。

▲黛妃離婚後被奪「殿下」頭銜，但威廉王子卻霸氣承諾，「當我成為國王會把它還給妳的」。（圖／CFP）

《紐約郵報》透露，儘管黛安娜「麻雀變鳳凰」的童話故事最後演變成悲劇，但女王其實並不介意黛安娜保留「殿下」的頭銜，反而是查爾斯王子堅持要前妻斷開一切與王室的連結，不允許黛妃再被稱為「殿下」，只允許她擁有「威爾斯王妃」頭銜，惹怒了大批支持「人民王妃」的民眾。

▲▼黛妃的葬禮上，威廉王子怒瞪媒體、哈里王子悲痛忍淚的表情讓世人不忍。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，失去「殿下」頭銜，意味著黛安娜必須向所有王室成員行禮，其中甚至還包括她的前夫，與自己的一對兒子。黛安娜的管家透露，在黛安娜失去「殿下」頭銜後，她心煩意亂，不過當時只有14歲的威廉王子卻霸氣地對她說，「別擔心媽咪，當我成為國王的時候，我會把它（殿下頭銜）還給妳的」，瞬間讓黛妃重新獲得她失去已久的溫暖。