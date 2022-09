曾與英女王喝茶聊天　「2分鐘對手戲」超療癒！博靈頓熊發文惹鼻酸

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩,傳奇君主的殞落令各界紛紛致上哀悼,其中卻有一則格外引人注意的貼文,來自可愛的經典角色柏靈頓熊(Paddington Bear)。原來女王今年才和柏靈頓熊合拍登基70周年宣傳影片,短短不到3分鐘影片盡顯女王幽默風趣。

柏靈頓熊是英國作家麥可龐德(Michael Bond)在1958年創造的兒童繪本角色,9日在推特官方帳號發文寫下,「謝謝您,女士,謝謝您的一切」,截至目前已累計76萬讚,網友紛紛留言或轉推表示心碎。

Thank you Ma’am, for everything.