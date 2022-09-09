曾與英女王喝茶聊天　「2分鐘對手戲」超療癒！博靈頓熊發文惹鼻酸

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，傳奇君主的殞落令各界紛紛致上哀悼，其中卻有一則格外引人注意的貼文，來自可愛的經典角色柏靈頓熊（Paddington Bear）。原來女王今年才和柏靈頓熊合拍登基70周年宣傳影片，短短不到3分鐘影片盡顯女王幽默風趣。

柏靈頓熊是英國作家麥可龐德（Michael Bond）在1958年創造的兒童繪本角色，9日在推特官方帳號發文寫下，「謝謝您，女士，謝謝您的一切」，截至目前已累計76萬讚，網友紛紛留言或轉推表示心碎。

Thank you Ma’am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022

女王曾與柏靈頓熊合作拍攝一支2.5分鐘短片，作為今年6月登基70周年白金禧慶祝演唱會的開場影片，只見女王和柏靈頓熊開心共進下午茶，當柏靈頓熊提到自己總是隨身攜帶果醬三明治，女王馬上回應「我也是」，接著當場從手提包裡拿出一份，「我把我的放在這裡，等一下要吃的。」

柏靈頓熊在影片最後脫帽向女王祝賀登基70周年白金禧快樂，並說道「謝謝您，謝謝您的一切。」女王也微笑回應，「你真是太客氣了。」接著一起拿起銀湯匙敲著杯盤，打起節拍，為演唱會拉開序幕。

女王在影片中展現自然的演技，據稱是今年3月在溫莎堡拍攝，但屬最高機密，知道內情的王室成員並不多。柏靈頓熊的推特發文使用他在影片最後向女王說的話，令眾多網友感到鼻酸，也紛紛重溫這段療癒的人熊對手戲。

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