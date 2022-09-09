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不甩行政中立告示　黃珊珊照跑環南市場活動：我來看看老朋友啊

▲▼台北市長候選人黃珊珊。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長參選人黃珊珊9日上午出席「環南市場2週年慶消費者回饋抽獎活動」，但現場貼有謝絕競選拜票、維持行政中立等標語，引來外界議論。對此，黃說，她是會長邀請來的貴賓，「公開場合應該誰都可以來吧？誰行政不中立了？」「有看到我從事競選活動？我來看老朋友啊」。

黃珊珊受訪表示，自己已經辭職了，有什麼行政不中立？「我是會長邀請來的貴賓，公開場合應該誰都可以來吧？誰行政不中立了」；她強調，她沒有從事競選活動，這是公開場合吧？我是會長邀請來的，「我沒有進行選舉活動，你有看到我從事競選活動？我來看老朋友啊」。

黃珊珊強調，環南市場她這2年多幾乎每個禮拜都來，後來每個月都會來，「我不是來爭取支持，我是來看老朋友，我常常來，不是現在才來」。至於有議員抗議，黃說，應該是要問會長，是會長邀請的，會長想邀請誰就邀請誰。

對此，環南市場自治會長林勝東說，環南市場今天辦抽獎活動是要振興市場，身為地方議員（指郭昭巖），應該要有度量，「我們邀請貴賓，她應該都要接受、歡迎，而不是說分什麼黨派、選舉候選人等等激動的語言，這樣不太好」。

至於是否怕被蔣萬安、陳時中陣營抗議？林勝東說，「這麼小的抽獎活動，他們2位度量都很大的」，就市場抽獎而已，黃珊珊市長候選人早期在副市長任內的時候就有極力推廣，今天是邀請她回娘家看一下我們抽獎活動、讓她參加，這是理所當然的，做人要飲水思源。

林勝東表示，這個活動是當初黃珊珊做副市長任內推動的，她現在沒做副市長了，以一個貴賓的身分邀請她看活動，有問題嗎？「不要雞腸鳥肚的，怎麼做議員？」

▲▼環南市場貼出謝絕競選活動的告示。（圖／記者陳家祥攝）

▲環南市場貼出謝絕競選活動的告示。（圖／記者陳家祥攝）

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