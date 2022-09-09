焦糖什麼職務？陳時中稱「不清楚」　蔣辦轟：形同任人擺佈的傀儡

▲陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊中，爭議人物焦糖陳嘉行到底擔任什麼角色引發關注，但陳時中8日接受網專訪時，對於焦糖擔任的職務，他回「我不清楚」。對此，蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘表示，候選人竟無法掌握競選團隊分工，難怪會產出「晚上調酒、白天打球」，及「公廁偷窺」等，令人匪夷所思的文案；沒有獨立思考能力、任團隊擺隨意佈的候選人，與傀儡又有何異？

為什麼說陳時中是傀儡？蕭羽耘以公廁宣傳爭議分析指出，競選團隊操刀的這支宣傳影片，一般人閱讀腳本與拍攝手法後，都會心生疑慮，而陳時中竟然會同意演出這種拙劣的片子，要嘛就是對於腳本，陳時中一向來者不拒，任團隊擺佈；要嘛就是價值取向上，他是認同編排內容，完全配合拍攝。「兩者都是非常糟糕的」。



蕭羽耘批評，陳時中的「不清楚」讓人不禁懷疑，早在先前擔任指揮官，就無法掌握防疫團隊狀況，以致各項物資調度舉凡口罩預約、疫苗施打，到快篩領取，樣樣搞得大排長龍、民怨沸騰，台灣人共同的抗疫惡夢迄今仍歷歷在目。



值得注意的是，陳時中不知是不清楚陳嘉行的工作內容，還是根本不敢多說？蕭羽耘表示，許多報導直指陳嘉行是陳團隊的空戰操盤手，但陳時中本人從未承認過，「難道讓焦糖操盤社群已影導致顏面盡失？還是害怕消息證實對選情很是扣分？」



不過「陳時中這次誠實中」，蕭羽耘表示，從陳團隊接二連三的荒謬人設、不斷產生的公關危機來看，為了爭取青年和婦女選票，陳時中任憑幕僚恣意擺佈，應是真心不清楚競辦工作內容和運作方向；但市民真的不需要一位防疫劣跡斑斑可考、選舉又內控失衡的傀儡，來影響台北市的美好未來。