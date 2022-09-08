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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中推社群整合大平台　集中聲量拉抬「小雞」聲勢

▲▼陳時中婦女政策記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台北市長參選人陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中推出「社群整合大平台」，平台上明列競選政策、行程，也將議員、議員候選人的社群連結放入，陳時中表示，自己將所有資訊整合在這個平台，讓朋友們能隨時回顧瀏覽這些精采片段，「同時介紹台北隊伍中優秀的小隊長們給大家認識。請踴躍分享，與我一起打拼」，也有綠營人士分析，各社群支持者組成不盡相同，若能透過相關平台串聯，可以連帶拉抬「小雞」氣勢。

陳時中表示，自己認為做市長，必須深入瞭解城市裡的大小事。因此始終努力瞭解各個不同年齡、不同面向的需求，「宣布參選以來，我走訪台北各個角落，透過各個社群、以多元形式和朋友們分享關於這座城市的故事，並陸續提出讓台北更好的政策。​」

對於社群內容，陳時中指出，自己將所有資訊整合在「Portaly傳送門」，讓朋友們能隨時回顧瀏覽這些精采片段，「同時介紹台北隊伍中優秀的小隊長們給大家認識。請踴躍分享，與我一起打拼。」

而在陳時中團隊建立的平台中，​包含臉書、Instagram、Line、Twitter等社群資訊、相關政策介紹、行程影像、圖像記錄、以及北市各議員、議員參選人臉書資訊，據了解，有綠營人士分析，各社群支持者組成不盡相同，若能透過相關平台串聯，也可以連帶拉抬「小雞」氣勢。

而陳時中參選以來正負聲量都高，連社群都成為熱議話題，有網友在PTT上指出，「陳時中-台北後援會」LINE社群有近1300位成員，同時也貼出Line的對話截圖。不過，有網友留言表示，「是說，這裡不能留言『焦　糖』？」則意外引起話題。

另外，原PO又貼出另一組截圖，「而且其實不只『焦糖』，『小智』也是敏感詞。」只見有成員想發訊息卻一直不成功，「為啥一直被撤訊息？」發現原因後也疑惑，「歐！為什麼不能打小智？」下方還有成員打出「ㄐㄧㄠ糖」，用注音的方式避開關鍵字。

對此，陳時中競辦8日澄清，這個陳時中後援會line群組的管理維運都與競選辦公室無關。另有綠營人士表示，該Line群組中，可以發現都是匿名帳號，初步不免令人懷疑是有人刻意反串，透過這個並非競辦維運的群組造謠抹黑，甚至還流出內容，有刻意在其他網站上帶風向的跡象。

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