蔡英文使用專機比照馬英九辦理？　陳以信：請民進黨公布付多少錢

▲國民黨團8日召開「惡性不改輔選兼視察 蔡英文行政專機搭好搭滿」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨團今（8日）指總統蔡英文6日搭行政專機到花蓮視導軍事基地，期間夾雜輔選行程，包括替花蓮縣長候選人Kolas Yotaka造勢，質疑專機費用由誰支出，而總統府發言人張惇涵表示，蔡英文和副總統賴清德的處理標準，皆比照前總統馬英九來辦理。對此，國民黨立委陳以信說，那很簡單，國民黨為馬英九付空軍一號加油錢，從2009年到2011年就付了674萬元，民進黨只要公布為蔡英文付了多少錢就好。

其實，2021年底四大公投前，蔡英文與行政院長蘇貞昌就被質疑搭專機跑公投有無付油錢，而當時民進黨就說依歷任總統作業辦法辦理。但陳以信在2021年12月14日的一篇臉書文上表示，他在總統府待過，從未聽過有這個辦法。

陳以信也指出，自2009年10月17日馬英九兼任國民黨主席起，國民黨就開始支付因黨務或輔選行程而有的行政專機與座車費用，還包含相關雜支與保險費：2009年付了103萬9096元、2010年付了238萬2600元、2011年付了332萬506元，光這三年，國民黨就為了馬英九付了674萬2202元。

「什麼叫行政中立？這674萬就叫行政中立。」陳以信說，請問蔡英文與民進黨，你們說有付油錢，沒有揩國家的油錢，那請問你們到底付多少錢？敢不敢拿出來和國民黨比一比，敢或不敢？