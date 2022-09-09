從台南飛出去！麻豆文旦外銷加拿大、關廟鳳梨飛日本！

▲台南市長黃偉哲，以低溫封櫃將文旦銷往日本和加拿大，開拓海外市場。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

吃文旦、買文旦是台灣人過中秋不可或缺的環節之一。台南是台灣文旦最大宗的產地，雖面臨中國禁止進口影響，不過台南市長黃偉哲仍串聯眾多網紅，用創意行銷文旦，也偕同農友跟運銷業者，以低溫封櫃將文旦銷往日本和加拿大，開拓海外市場。

黃偉哲日前在個人臉書發文，秀出造型獨特的「心型文旦」，引發網友一陣轟動，更宣告秋節前夕日本就可以購買到台南文旦。而據市府農業局統計至8月底，台南文旦出口日本已達2噸。

對於日本通路相當關切的黃偉哲，昨日(8)也同步於個人推特上，用日語貼文表達關心之前另外一批輸日「急速冷凍」的關廟鳳梨，該文亦得到不少日本網友注目，展現連結國際的實力。

為了持拚農產外銷市場，黃偉哲昨日跟農業局局長、農會代表一起將5噸文旦封櫃，準備啟運到加拿大超市通路，還宣布10月下旬將要在加拿大辦理「台南周」活動，將會陸續把台南優質農產共27噸賣到加拿大去。

農業局局長李建裕同日於個人臉書上寫到「來去！來去！我們要從台南飛出去！」，細細點名台南各項優質農特產，包含文旦、紅柚、龍眼、蓮子、火龍果、越光米、鹽水意麵等，希望用台南美味優質的農特產，征服加拿大市場的味蕾。

