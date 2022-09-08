34歲男重考14次「非讀清大不可」！今年錄取交大放棄入學

▲唐尚珺重考14次，人生被拍成紀錄片。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

沒考上理想大學，是否意味著人生就完了？廣西34歲的男子唐尚珺為了考上北京清華大學，連續重考了10多次，日前被上海交大錄取，但因為科系問題，決定進行第14次重考，故事在網路上曝光，也引起極大討論，人生也被拍成紀錄片《高十》。

綜合陸媒報導，唐尚珺出生於廣西上思縣的農村家庭，國中升高中時，就曾因為生病錯過大考，開始人生第一次補習，人生就此過得相當不順遂。

唐尚珺家中有5名兄弟姊妹，因為他相當孝順，第一次考試的成績不理想，於是開始了重考之路。至到2016年時，唐尚珺被中國政法大學錄取，但因為父親得了癌症、需要用錢，於是選擇再度轉到某所高中，領獎學金重考。

後續唐尚珺也有考上西南政法大學、吉林大學、廣西大學等名校，但都因為各種原因而沒去報到。後來唐尚珺出了名，微博甚至被改成「為上清華復讀13年考生」，雖然他感覺相當彆扭，但嘗試改回來都被駁回，也只能作罷。

▼唐尚珺今年34歲，目前正在準備第14次重考。（圖／翻攝微博）



同樣出生在廣西上思縣的導演何漢立是唐尚珺的初中同學兼好友，直到何漢立2012年從廣西師範學院畢業，進入廣西廣播電視台，已經開始工作賺錢，唐尚珺都還在重考。

何漢立注意到了唐尚珺，於是決定拍攝紀錄片《高十》。事後何漢立認為，這部片可能是他一生都無法超越的作品。

儘管今年已經34歲，且也被上海交通大學錄取，但因為此次錄取的學校院所，是交大醫學院的護理學院，唐尚珺認為，因為已經年紀大了，不適合護理系，與學校積極溝通，仍舊無法換科系，無奈之下，只能選擇放棄，開啟人生第14次的重考之路。

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