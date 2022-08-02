7交通事故成懸案　台中警公布地點「盼提供線索」獎金最高1萬

▲▼台中市今年還有7件交通事故懸案，警方首度公布肇逃地點，檢舉獎金最高1萬元。（圖／交大提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市從今年至今所發生的車禍案件中，還有7件懸案，也就是該地點拍不到肇事逃逸的車輛，被害家屬因為正義無法伸張導致身心俱疲，也找不到人求償，台中市警察局交通大隊首度實施檢舉獎勵方案，民眾若能提供事發證據影片，順利查出肇逃者，最高可發給1萬元獎金。

交通警察大隊長徐坤隆表示，台中市幅員遼闊，並非每個路口都有監視器，即使有也不一定剛好拍到案發現場，一旦肇事車輛逃逸無蹤，全案就難以釐清事發經過，因此從7月22日起實施「檢舉肇事逃逸及提供交通事故影像獎勵金核發要點」，鼓勵市民朋友熱心提供相關資料，協助警方儘速破案，這也是台中市目前唯一檢舉交通違規有獎金的項目。

交大公布今年1月1日至7月26日肇事逃逸致人傷亡案件發生時間和地點：

一、1月9日12時許於豐原區豐原大道一段與西勢路口；二、1月13日18時許於豐原區中正路與中正路882巷口；三、2月28日17時許於大雅區民生路四段161巷及民族街147巷口；四、3月7日7時許於豐原區中正路與中正路814巷口；五、5月20日19時47分於龍井區中興路與新仁路22巷口；六、6月10日8時0分於龍井區台61線（160.1Ｋ，往南）；七、6月24日7時38分於大雅區雅潭路四段221號前。

獎勵金核發要點分為兩個面向，第一個是檢舉肇事逃逸案件因而偵破者：一、致人受傷者每件3千元，致人重傷者每件6千元，致人死亡者每件1萬元。

第二個是提供錄影資料有助釐清肇事原因者，一、致人受傷者每件1千元，致人重傷者每件3千元，三、致人死亡者每件5千元。