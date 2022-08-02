　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7交通事故成懸案　台中警公布地點「盼提供線索」獎金最高1萬

▲▼台中市今年還有7件交通事故懸案，警方首度公布肇逃地點，檢舉獎金最高1萬元。（圖／交大提供，下同）

▲▼台中市今年還有7件交通事故懸案，警方首度公布肇逃地點，檢舉獎金最高1萬元。（圖／交大提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市從今年至今所發生的車禍案件中，還有7件懸案，也就是該地點拍不到肇事逃逸的車輛，被害家屬因為正義無法伸張導致身心俱疲，也找不到人求償，台中市警察局交通大隊首度實施檢舉獎勵方案，民眾若能提供事發證據影片，順利查出肇逃者，最高可發給1萬元獎金。

▲▼台中市今年還有7件交通事故懸案，警方首度公布肇逃地點，檢舉獎金最高1萬元。（圖／交大提供，下同）

交通警察大隊長徐坤隆表示，台中市幅員遼闊，並非每個路口都有監視器，即使有也不一定剛好拍到案發現場，一旦肇事車輛逃逸無蹤，全案就難以釐清事發經過，因此從7月22日起實施「檢舉肇事逃逸及提供交通事故影像獎勵金核發要點」，鼓勵市民朋友熱心提供相關資料，協助警方儘速破案，這也是台中市目前唯一檢舉交通違規有獎金的項目。

▲▼台中市今年還有7件交通事故懸案，警方首度公布肇逃地點，檢舉獎金最高1萬元。（圖／交大提供，下同）

交大公布今年1月1日至7月26日肇事逃逸致人傷亡案件發生時間和地點：

一、1月9日12時許於豐原區豐原大道一段與西勢路口；二、1月13日18時許於豐原區中正路與中正路882巷口；三、2月28日17時許於大雅區民生路四段161巷及民族街147巷口；四、3月7日7時許於豐原區中正路與中正路814巷口；五、5月20日19時47分於龍井區中興路與新仁路22巷口；六、6月10日8時0分於龍井區台61線（160.1Ｋ，往南）；七、6月24日7時38分於大雅區雅潭路四段221號前。

獎勵金核發要點分為兩個面向，第一個是檢舉肇事逃逸案件因而偵破者：一、致人受傷者每件3千元，致人重傷者每件6千元，致人死亡者每件1萬元。

第二個是提供錄影資料有助釐清肇事原因者，一、致人受傷者每件1千元，致人重傷者每件3千元，三、致人死亡者每件5千元。

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
快訊／裴洛西飛離大馬推特秒發文！　最新聲明曝光
陸外交部：是美國挑釁「全世界都看得非常清楚」
裴洛西專機要去哪？20萬人緊盯「一路向東」　專家給答案
陳仕朋結婚了！老婆是球隊前公關　林哲瑄見證
路透：美軍在台灣東部海域「部署4艘軍艦」
快訊／3聯盟交戰？　PLG陳建州、T1會長錢薇娟回應了
裴洛西訪台行程曝光！　還會到新店這地方參觀
快訊／裴洛西專機將飛台　陸外交部最新回應
快訊／台中幼兒園虐童！　園長狠抽「1秒6下」遭停職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷吃系助理！系主任恐嚇「不准承認」：會報復你　她崩潰攤牌了

絕命畫面曝！機車鬼切3車道遭休旅車撞噴　女騎士慘躺地送醫亡

獨／廖老大截圖打臉「狂說5次不合規定」　騎樓加盟主拜託通融

北市消防員陳屍老舊旅社　最後身影曝！窒息死亡家屬不解剖

7交通事故成懸案　台中警公布地點「盼提供線索」獎金最高1萬

青少年深夜生日趴嗨過頭　蘇澳阿里史冷泉入口處慘狀曝

公布陳沂門號挨告！雞排妹出庭快閃「頭撞相機」：開條件願和解

快訊／台中幼兒園驚爆虐童　園長狠抽腳底板「1秒6下」遭停職

冷氣插頭沒拔..弱智盲女燒成焦屍！親姊過失致死被訴　無罪理由曝

拿獵槍抵押擔保借款！原住民一審無罪二審改判刑2年

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

加盟店爆違規！廖老大道歉了　另尋場地開店或退加盟金36萬

橘貓高舉手手討摸被敷衍　塞奶催爸：再多擼一下啦

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

偷吃系助理！系主任恐嚇「不准承認」：會報復你　她崩潰攤牌了

絕命畫面曝！機車鬼切3車道遭休旅車撞噴　女騎士慘躺地送醫亡

獨／廖老大截圖打臉「狂說5次不合規定」　騎樓加盟主拜託通融

北市消防員陳屍老舊旅社　最後身影曝！窒息死亡家屬不解剖

7交通事故成懸案　台中警公布地點「盼提供線索」獎金最高1萬

青少年深夜生日趴嗨過頭　蘇澳阿里史冷泉入口處慘狀曝

公布陳沂門號挨告！雞排妹出庭快閃「頭撞相機」：開條件願和解

快訊／台中幼兒園驚爆虐童　園長狠抽腳底板「1秒6下」遭停職

冷氣插頭沒拔..弱智盲女燒成焦屍！親姊過失致死被訴　無罪理由曝

拿獵槍抵押擔保借款！原住民一審無罪二審改判刑2年

為裴洛西行程打前哨？　陸官媒：多架美軍用偵察機在台周邊活動

超商進駐限建社子島　全島首家小7竟可「開著跑」

雲林環保局推動「包材回收」　今起斗六2處示範點開跑

快訊／裴洛西飛離大馬推特秒發文！　最新聲明曝光

重點放明年經典賽　曾峻岳：說不定有機會旅外

20歲妹「痴愛非洲男」懷孕7個月！嫁過去秒失蹤　網傳3女共侍一夫

超兇伴娘服「一抖就彈」！她曝閨密未婚夫親挑選...網：別有用心

陪伴長大「1童年回憶」差點被媽丟掉！　她喊：死後也要陪我入棺

南韓國防部提BTS兵役方案！　考慮讓成員「服役期間到海外演出」

宜蘭童玩海報超清涼！10比基尼辣妹+超跑挨批　文化局曝真相

社會熱門新聞

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

即／北市消防員「雙手上銬」陳屍旅社

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

即/苗栗尚順威秀影城天花板塌陷

妙齡女慶生趴後懷孕　胚胎驗出撿屍者

新黨前主席郁慕明涉吸金詐騙18億　台商、黨員聯合提告

才入伍2天！菜鳥新兵狂毆班長　遭驗退後下場慘爆

廖老大火速開鍘違規加盟主　退36萬加盟金

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

知名甜點店負責人涉毒！　見警上門臉綠認栽

被騙到柬埔寨當奴工　17歲少年付150萬贖身

柬埔寨詐騙可怕手法曝！恐千人受害　拉朋友替死鬼

郁慕明委任律師發聲明　否認坑殺台商

更多熱門

相關新聞

他酒駕肇逃還推著機車跑！　警民聯合逮人

他酒駕肇逃還推著機車跑！　警民聯合逮人

台南一名34歲的江姓男子，29日晚上駕駛自小客車，在仁德區中正路段與蔡姓駕駛騎乘之機車發生交通事故，未料江男竟肇事逃逸，且不顧對方機車卡在自己車子底盤下，一路猛踩剎車逃逸，機車因磨地而擦出陣陣火星，所幸江男最後被民眾及永康分局員警攔下逮捕。警方到場後也立即對江男進行酒測，發現江男酒測值高達0.84mg/l，訊後也依法將江男送辦，而最新行車紀錄器畫面也曝光了！

酒駕男撞傷騎士肇逃制伏法辦

酒駕男撞傷騎士肇逃制伏法辦

女騎士連撞2車害她倒地傷　「飄移落跑」網怒轟

女騎士連撞2車害她倒地傷　「飄移落跑」網怒轟

護理師夫慘遭酒駕撞死　她泣：腹中孩見不到父親

護理師夫慘遭酒駕撞死　她泣：腹中孩見不到父親

慈父挨撞驚悚畫面曝！　駕駛竟是肇逃通緝犯

慈父挨撞驚悚畫面曝！　駕駛竟是肇逃通緝犯

關鍵字：

交大肇逃檢舉獎金

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

即／北市消防員「雙手上銬」陳屍旅社

網傳廈門解放軍大規模集結！畫面曝光

揭秘陸「暫停進口」台食品

快訊／裴洛西抵台住君悅！酒店回應了

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面