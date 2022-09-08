男發票末碼0改成5「騙1千元獎金」吃官司　免入獄要付60倍代價

▲男子竄改發票號碼後拿去超商兌獎，順利得手1000元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃資真／台中報導

台中一名蔡姓男子發現發票末四碼只差一個字，就可以中獎1000元，於是把發票上最後一碼「0」改成「5」，竟順利騙過超商店員獲得1000元。不過最終被印製統一發票的財政部印刷廠發現，最終蔡男被依變造私文書罪處有期徒刑2月，不想被關就得繳交6萬元罰金得不償失。

判決指出，2019年11月25日公布9、10月統一發票中獎號碼後某日，蔡男發現他之前在藥局花37元購物的發票後4碼「9435」，與「9430」只差1碼，就可以拿到1000元。

深覺可惜的蔡男，偷偷將最後一碼的「0」改成「5」，於同年12月26日前往超商兌換，結果順利騙過店員，得手1000元。直到發票送至財政部印刷廠，發現號碼疑似被塗改過，經調查確認確定是蔡男所為，將其函送地檢署偵辦。

蔡男偵查時否認犯行，堅稱沒有改發票數字，可能是自己看錯號碼，超商店員自己也看錯，才讓他順利領獎。

台中地院法官認為，自己購物取得的發票，沒有道理不知道有無中獎、對中的號碼為何，因此不採信蔡男辯詞，依行使偽造文書罪將他判處有期徒刑2月，得易科罰金。