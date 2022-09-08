「看到美女圖智商打對折」詐團男扮女裝　35人遭騙750萬

▲詐欺集團稱經營理念是，男生「看到美女圖智商打對折」。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚、許展溢／金門報導

不要看到美女頭就暈了！金門警察局刑事警察大隊7日在豪宅破獲假博弈詐欺網站犯罪集團案，逮補陳嫌等8人，平常全部男扮女裝，甚至一人分飾多角，以男生「看到美女圖智商打對折」理念做詐騙，今年1月至今共35人被害，損失金額達750萬元，全案移送台中地方檢察署偵辦。

金門刑大表示，此案透過各大網路平台及Line群組巡邏發現，經長期蒐證埋伏監控，時機成熟後，會同台中刑事警察大隊偵七隊、保案大隊維安特勤中隊，直搗賭博機房藏匿處，該集團租用社區住宅作為掩護，實際在內從事假投資博弈犯罪，現場並查扣犯案電腦主機13台、螢幕27台、手機28支等證物、廣告名片1大盒等贓證物、流動賭資約8億餘元。

▲▼警方查扣犯案電腦主機13台、螢幕27台、手機28支等證物。（圖／記者林名揚翻攝）



警方表示，該詐騙集團的特色是嫌犯8人都男扮女裝，藉由美女圖跟被害人聊天，嫌犯落網後更稱經營邏輯跟理念是「看到美女圖智商打對折，輕鬆賺大錢」，詐騙流程先以美女頭像主動加賴聊天，過程慢慢透露知道很多高獲利投資管道，吸引被害人用小額金額加入，並且在某特定網路平台開專屬個人帳號，讓受害者能查詢投資情況跟獲利情形。

警方進一步說明，群內集團成員皆申請5至10個假帳號不等，再以一人分飾多角的方式在群組內張貼帶牌贏錢貼文，接續由本人或其他集團成員以假帳號陸續回復贏錢感言帶風向，讓賭客信以為真，最後加碼付出大筆資金投注後血本無歸。警方提到，有被害人想領回大筆款項，還會被要求先繳各種手續等費用拖延，集團只要確認受害者沒錢再投資了，就會把人踢出，今年1月至今已有35人被害，財產損失約750萬元，陳嫌等8人詢後移送至台中地方檢察署偵辦。

▲▼詐騙流程先以美女頭像主動加賴聊天，過程慢慢透露有很多高獲利投資管道。（圖／記者林名揚翻攝）



警方強烈呼籲民眾，天下絕對沒白吃午餐，只要打著輕鬆賺大錢、高獲利等快速致富口號，絕對都是詐騙，跟金錢任何有關的都要先打165反詐騙查證。

▲詐欺集團全男扮女裝騙走35人750萬。（圖／記者林名揚翻攝）