女陽台約炮激情野戰　完事秒遭7人硬上！男反控誣告「她自願的」

▲ 女子跟著約炮對象回酒店，沒想到完事後被性侵。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名女子到希臘羅德島度假，和在夜店結識的男子約炮，回酒店共度激情夜晚，未料完事後遭男子多名友人闖入房間性侵，目前已有4名比利時籍男性被捕。他們堅決否認性侵，強調是女子自願與他們性交，準備反告女子誣告。

綜合英媒報導，一名31歲英國女子到希臘度假勝地羅德島遊玩，4日在法里拉基（Faliraki）一家夜店結識一群約5到8人的比利時男子，雙方相談甚歡，女子便在他們邀請之下，和友人一起前往他們下塌的四星級酒店Mon Repos。

進入酒店房間後，女子稱她在陽台和其中一名男子自願發生性行為，她的友人則離開房間，沒想到一陣翻雲覆雨後男子其他友人就闖進房間，7人集體性侵。她經歷痛苦折磨後逃離酒店，搭計程車回到住處，5日一早到警局報案。

羅德島警方著手調查，目前逮捕4名比利時男子，年齡在31至35歲之間，女子已經指認他們就是性侵犯，但他們都否認指控，6日獲得保釋。調查人員取得4人DNA樣本，正等待醫學檢測結果，詳細醫療報告預計本周末提交當局。

警方已取得酒店監視器影片，也正調閱夜店監視器畫面。發言人達莫里杜（Konstantina Damoglidou）向《泰晤士報》表示，將繼續調查上述指控，因為目前尚未證實女子說法屬實，並將逮捕其他與其指控有關的男子。

根據《獨立報》，代表4名比利時男子的律師亞力山德洛斯（Stelios Alexandris）堅持雙方是自願發生性關係，計畫提告女子誣告。英國外交部則表示，「我們正支持一名在羅德島發生意外的英國女子，並與當地當局保持聯繫。」

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