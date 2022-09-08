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快訊／蘇貞昌拍板調漲基本工資　本國勞工估184萬人受惠

▲▼工人,勞工,做工,藍領階層。（圖／記者季相儒攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌8日院會中拍板通過勞動部陳報的基本工資調整方案，月薪從現行2萬5250元調至2萬6400元，增加1150元；時薪從168元調漲至176元，調增8元。預估有超過232萬名勞工受惠，本國受惠勞工佔約8成、184萬人。

蘇貞昌表示，月薪從現行2萬5250元調至2萬6400元，增加1150元，調幅4.56%；時薪從168元調漲至176元，調增8元。預估有超過232萬名勞工受惠，本國受惠勞工佔約8成，184萬人。時薪調高有助於2度就業婦女、中高齡勞工跟學生打工族。

▼行政院會拍板基本工資調漲案，估232萬勞工受惠。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

▲▼行政院會拍板基本工資調漲案。（圖／行政院提供）

蘇貞昌說，他已經在9月7日核定，並從明年1月1日實施。這不僅是政府落實經濟成長果實與全民共享的具體展現，也是蔡政府上任以來連續第7度調整基本工資。

「調整基本工資是大問題，牽涉人數非常多、社會層面非常廣。」蘇貞昌指出，勞資不只是有其共生關係，也有其矛盾的存在。能夠形成這樣的共識非常不簡單，非常感謝勞資雙方大家都能一體，而且政府做決定時能傾聽各方意見、揉合各方矛盾，形成最圓滿且都能接受的結果。

蘇貞昌提到，在蔡總統領導下，行政團隊全力照顧勞工，給初出社會的年輕人、弱勢勞工最大的支持，政府排除萬難，即便在疫情衝擊下，仍然做到過去政府做不到的年年調升基本工資。比起2016年基本工資月薪，總調幅近32%，從2萬0008元調整到明年的2萬6400元；時薪調幅總幅度，更將近47%，從原來的120元調整到176元。

蘇貞昌說，後續請經濟部與勞動部繼續研議，針對受疫情影響尚未恢復的內需產業，給予有效的協助，並且妥為溝通，盡速公布配套措施，讓勞資共榮共好。

此外，蘇貞昌也提到，今年度每人的基本生活費也預計由19萬2000元提高到19萬6000元，調增4000元，大約有230萬戶受惠，明年5月報稅時就可以適用。

▲▼行政院會拍板基本工資調漲案。（圖／行政院提供）

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關鍵字：

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