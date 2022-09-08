物價飛漲調工資感受度打折　政院：暫無振興方案規劃

▲行政院發言人羅秉成召開院會會後記者會，宣布基本工資調漲案。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌8日院會中拍板通過勞動部陳報的基本工資調整方案，月薪從現行2萬5250元調至2萬6400元，增加1150元；時薪從168元調漲至176元，調增8元。但近來通膨指數高、物價飛漲，民眾荷包的實質感受不如政策明顯，對於是否會有振興措施？行政院發言人羅秉成說，目前並無振興方案的規劃，但任何物價的波動會影響到薪資的情形，都會各項政策與以因應。

有媒體問到，社會肯定基本工資調漲，但一般民眾的感想是本身薪資沒有調漲，有些數據甚至顯示如中秋獎金創下9年來新低等。政院有沒有規劃未來有無振興方案？或是政策調整？

對此，行政院發言人羅秉成說，相關的基本工資的調整跟現在實質薪資的情形，都會多方注意。另外，目前並無振興方案的規劃，但任何物價的波動會影響到薪資的情形，都會各項政策與以因應。

至於最低工資法的審議進度部分，羅秉成說，基本工資法還在行政院這邊，各方意見還有待整合，如果整合完成才送立法院，但即便基本工資法還沒立法通過，基本工資的調漲也有既有機制，在此機制下，連續7年的調漲，幅度也保障勞工相關的生活跟工作。