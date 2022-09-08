蘋果最「強悍」產品登場　Apple Watch Ultra續航60小時不斷電

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會登場，而外界傳言今年將會推出全新的Apple Watch產品，蘋果也果然在發表會中目前推出大的Apple Watch Ultra，專為職業運動員打造，可以適應低溫、沙漠的極端環境，並適合各式各樣的運動。

▲Apple Watch Ultra。（圖／蘋果）

Apple Watch Ultra的表面採用鈦金屬製程，可以防止腐蝕，並具備藍寶石鏡面，49mm的錶面，是蘋果手扁產品中最大最亮的錶面，並具備實體按鈕，與旋鈕可以自訂功能，兩項設計是方便在配戴手套的時候使用。

具備網路連線功能，續航時間最長，可以持續36小時，最長可到60小時，並且開發特別的錶盤，具備日夜間模式，並可以顯示各項探險所需數據，也為各種運動設計專用錶帶，包含登山、海洋等等活動。

而在內容上，GPS功能至關重要，精密的GPS設計，在高樓林立的城市，也可以準確了解自己位置。此外也可以簡單的切換各種訓練模式，對於鐵人三項運動者十分方便。

而在氣候上，也可以適應零下20度，或高達55度的高溫環境，並具備進階指南針功能，並具備回朔功能，沿著原路返回，避免迷路，也具備86分貝的警笛，保障探險安全。

而在水中活動時，它具備WR100的防水，手錶也可以顯示水下時間、溫度、壓力等等，可以讓潛水運動更加有保障。售價為799美元，於23日開賣，今日可開始預定。