彰化警遭攻擊！眼鏡男被搜出開山刀+電擊棒　 竟拿安全帽狂K警

記者唐詠絮／彰化報導

彰化警分局中正派出所2警員深夜巡邏行經林森路與平安街口時，發現陳姓男子騎機車未戴口罩抽菸，行跡可疑上前攔查，從其機車置物箱內發內有開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒，隨身包內也有手指虎，要將他帶回派出所時，突然開罵三字經，以安全帽襲警，2警立即呼叫支援8名警力趕抵現場，將陳男制伏逮捕。

▲男騎士深夜帶開山刀電擊棒拿安全帽襲警。（圖／警方提供）

由於台南才剛發生兩名警員遭歹徒攻擊殉職事件，2警立即呼叫8名支援警力趕抵現場，當場將陳男制伏逮捕到案，男子脫序行為，引發民眾側目，立即上傳影片到網路，指彰化精誠夜市旁取締可疑機車，數十名警力迅速抵達現場壓制，一開始是聽到有人在跟員警大聲爭吵，安全帽都噴飛了，更是大讚警察們支援速度超快，大約十分鐘不到陸續來三到四批警力，很快便將人壓制在地後。

警方指出，昨夜警員阮彥淳、陳裕家巡邏時，發現陳姓機車騎士形跡可疑，上前盤查時，陳男主動打開機車置物箱隨身包包，發現內有開山刀、西瓜刀、甩棍、電擊棒等違禁物，又辱罵及攻擊警員行為，依違反社會秩序維護法、及妨害公務現行犯嫌偵辦；另隨身包包攜帶手指虎行為，待送驗確認後依違反槍砲彈藥刀械管制條例函送偵辦，是否有其不法意圖，深入追查。